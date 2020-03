Remix «Every Kinda People»: la nouvelle dépendance de Robert Palmer

Le succès de Addictions de 1989 Vol. 1 album, extrait de Robert PalmerLe catalogue de retour et contenant un certain nombre de remixes, a donné à l’artiste des disques de platine pour l’ensemble au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie. Il était plus que suffisant pour Island de revenir à la formule trois ans plus tard pour Addictions Vol. 2.

Palmer avait, à ce moment-là, quitté Island pour EMI, où il chevauchait également la popularité de Heavy Nova en 1998 et du suivi de 1990, Don’t Explain. Plus tard en 1992, il dévoilera son nouvel ensemble de studio, Ridin ’High, mais il était d’abord temps de revoir par-dessus son épaule quelques-unes de ses réalisations distinguées.

Cette fois, tous les 15 titres de la collection, sauf quatre, ont été révisés, remixés ou entièrement refaits, y compris de nouvelles voix pour “ You Are In My System ” et une refonte complète de “ Remember To Remember ”. Des chansons emblématiques telles que “ Sneakin ‘Sally Through The Alley’ et ‘Best Of Both Worlds’ sont apparus comme de nouveaux mixages, tout comme le premier single de l’album.

Chaque genre de remix

Ce fut un nouveau mélange de la persistance “Every Kinda People,” écrit par l’ancien Gratuit membre Andy Fraser et entendu pour la première fois sur l’album Palmer de 1978 Double Fun. À l’époque, l’original est devenu son premier hit du top 20 aux États-Unis, atteignant le n ° 16, mais bien qu’il ait reçu une diffusion aérienne considérable dans le pays d’origine de Palmer, il y a culminé au n ° 53.

La nouvelle version est entrée dans le classement du Royaume-Uni le 7 mars 1992, pour disparaître après une semaine au n ° 68. Mais le remix est devenu l’un des dix meilleurs tubes Adult Contemporary en Amérique et a aidé Addictions Vol. 2 au top 15 et au statut d’argent au Royaume-Uni. La chanson de Fraser a attiré un nombre incalculable de reprises, notamment des lectures de Randy Crawford et Joe Cocker.

Le remixé «Every Kinda People» est sur Addictions Vol. 2, lequel peut être acheté ici.

Suivez la liste de lecture officielle Robert Palmer Best Of.