Renaissance: le renouvellement improbable de Rap-Rock de Lil Wayne

Au-delà de son histoire légendaire, Lil Wayne‘S Rebirth était un bouillonnement de la relation qui existait entre le hip-hop et le rock pendant la majeure partie des années 00. Ce fut également un moment décisif dans la carrière de Wayne, prouvant qu’il deviendrait si puissant dans l’industrie qu’il pourrait réaliser ce projet grâce à la force de sa volonté. La renaissance était l’aboutissement d’une époque et le début d’une autre; il n’est pas injuste de dire que, sans lui, Kanye Yeezus L’époque aurait pu être entièrement différente, et des artistes comme Lil Uzi Vert n’existeraient pas du tout. Rebirth est une réussite improbable et l’un des albums les plus influents de la dernière décennie.

“Il a donné un million de dollars de s__t”

Le hip-hop a passé la plupart des années 00 à pénétrer plus loin que jamais dans le courant dominant. Le littoral boom-bap et G-funk des années 90 a cédé la place à des mélodies de plus en plus synthétisées et une corne d’abondance de Éléments de bricolage facilité par Internet. En même temps, indie, emo et alt.rock avaient pris le relais de grunge et le rock plus dur comme musique de choix pour les enfants avec des guitares. Pour ceux qui prêtaient attention, ce changement était tout sauf soudain. Wayne faisait des références rock depuis des années, mais il était particulièrement difficile d’oublier son apparition sur le remix de Party Like A Rockstar de Shop Boyz, près de quatre ans avant que Rebirth ne se déchaîne. Lorsque Wayne a cessé de voir d’autres rappeurs comme une compétition, il considérait Fall Out Boy et leurs contemporains comme ses adversaires et son inspiration.

En 2007 et 2008, Wayne a développé une grande partie de son élan avec des fuites intentionnelles qui se produisaient presque quotidiennement. Comme l’a dit le producteur de Rebirth, David Banner, “il a donné un million de dollars de dollars pour que les gens puissent acheter un album pour 9,99 $.” Mais quelques années plus tard, à l’approche de Rebirth, l’industrie prenait les fuites plus au sérieux. Et puis Wayne a connu la fuite la plus légendaire de la mémoire récente – mais ce n’était pas des hackers ou un disque dur perdu qui étaient à blâmer, c’était Amazon. À un moment qui semble désormais absurde, le détaillant a expédié des centaines d’exemplaires de Rebirth plus d’un mois avant la date de sortie prévue de l’album, le 2 février 2010.

Un monument du rap-rock

Rebirth était à l’origine présenté comme une réédition de Tha Carter III, avec de nouvelles fonctionnalités et des morceaux bonus, avant que Wayne ne décide qu’il s’agirait d’un album entièrement nouveau, potentiellement même un double album, emballé avec Tha Carter IV. Ce qui a émergé était quelque chose que personne n’aurait pu prévoir.

Le hip-hop n’était pas spécialement connu pour ses projets passionnels expérimentaux à l’époque. Peut-être que Wayne lui-même ne classerait pas la renaissance comme expérimentale, mais sa nature à essayer est difficile à nier. Personne ne demandait ce genre de disque à Wayne: les fans de hip-hop voulaient qu’il rappe; les fans de rock ne voulaient pas qu’il rock. Mais, comme d’habitude, Wayne allait faire ce qu’il voulait. S’il était déjà une rock star, au sens figuré, il allait le devenir au sens propre.

Cela dit, Rebirth est vraiment un hybride rap-rock plus qu’un album de rock droit. Les instrumentaux ressemblent plus à des remixes de battements hip-hop Travis Barker qu’à des morceaux de musique rock, comme en témoigne l’assistance Barker ballade de puissance ‘Un voyage sans retour’. Mais le croassement de signature de Wayne peut occuper à peu près n’importe quel espace sur le spectre entre le rap et le chant, il est donc difficile de remarquer quand il bascule entre les deux.

Conte épique

Alors que Wayne était connu pour le style de rap non séquencé qu’il a aidé à populariser, il n’avait pas peur de raconter des histoires (voir «Dr Carter»). «Prom Queen» est, à bien des égards, la chanson la plus vivante que Wayne ait jamais faite, et a été clairement influencée par pop-punk actes qu’il a côtoyé. C’est Wayne qui fait son meilleur Yellowcard, Good Charlotte ou Fall Out Boy (FOB aimait autant le non-sequitur que Weezy). ‘Knockout’ est le duo le plus doux que Wayne et Nicki aient jamais réalisé, et il est teinté de la même énergie nostalgique que Wayne recherchait sur ‘Prom Queen’.

Autre que «Dr Carter», «Paradice» est le moment de narration le plus épique de Wayne. “Coupez l’école, vendez du crack, désolé je pense juste en arrière / C-appelez-moi fou, j’ai été appelé pire / C’est comme si j’avais tout, mais qu’est-ce que ça vaut?” Wayne chante les accords de pouvoir gonflés. Même avec les effets Auto-Tuned, vous pouvez toujours entendre l’émotion précipitée dans sa voix. Appelez-le rap proto-emo, ou rap pré-SoundCloud, mais ‘Paradice’ et Rebirth ont ouvert les portes à toute une génération d’artistes hip-hop floutant le genre.

La deuxième moitié de Rebirth présente la production du duo de Miami Cool & Dre, qui supervise le tronçon le plus synergique de l’album, y compris le deuxième single, «On Fire». Mettant en vedette un échantillon éminent de la coupe de synthé pop «She’s On Fire», de la bande originale de Scarface, «On Fire» a également vu Wayne devenir une star du rock et déchiqueter à la guitare.

Le véritable point culminant de la renaissance, cependant, est «Drop The World», qui possède l’un des meilleurs Rechute/ L’ère de la récupération Eminem les fonctionnalités qui existent, les deux MC semblant plus affamés que par le passé. Quand Wayne gémit, “Je peux mourir maintenant – Renaissance, motherf__ker / Hop up dans mon vaisseau spatial et quitter la Terre, mother__ker – je suis parti!” Il a prouvé qu’il avait vraiment tout conquis. Il était libre de faire tout ce qu’il voulait.

