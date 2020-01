Rencontrez l’artiste qui sauve littéralement la vie de ses fans

Lucidious est un rappeur indépendant avec plus de 100 millions de streams Spotify et un revenu régulier. C’est aussi un gars qui aide ses fans à faire face à de graves problèmes de dépression et de suicide.

Lucidious est un artiste qui a dit “fuck it” – avec une bonne planification.

Il a abandonné son travail de jour «Plan B», emballé ses affaires dans un U-Haul, conduit à Los Angeles et a finalement atteint un point où il pouvait vivre de sa musique. Mais il avertit les artistes de ne pas simplement abandonner la dinde froide – d’autant plus que développer une carrière demande de l’argent. Au lieu de cela, Lucidious a attendu – et travaillé – jusqu’à ce que sa carrière musicale génère suffisamment d’argent, puis il a démissionné. “J’étais à un point financier avec la musique où il n’y avait littéralement aucune excuse pour moi d’avoir un travail”, a-t-il déclaré.

Mais il n’a jamais prévu de «se replier» sur son plan B. «Si je le dois, j’aurai deux emplois. Mais je ne cesserai jamais de faire de la musique – parce que ce n’est pas un choix, et c’est, à mon avis, ce qu’est un vrai artiste. “

«C’est mon journal, c’est ma thérapie. Je dois faire ça. Parce que si je ne le fais pas, je ne serais pas en vie en ce moment. “

C’est une différence subtile dans la planification de la vie. Dans un scénario, le «Plan B» est une solution de rechange si les choses ne fonctionnent pas. Dans le monde lucide, il n’est là que pour faire du «Plan A» une réalité. Et abandonner le plan A n’est pas une option viable – jamais.

Une partie du succès de Lucidious vient de la connexion profonde qu’il a développée avec ses fans.

Ses vers sont émotionnellement bruts, dénués de toute prétention et totalement déchirants, les luttes personnelles étant un sujet omniprésent partout. Ce n’est pas une bravade de rap typique, c’est une forme de thérapie, et sa base de fans a répondu en conséquence.

Ils lui ont également demandé de l’aide, reconnaissant une âme sœur. Parfois, quelqu’un est au bord du suicide.

Lucidious nous a dit qu’il répond à autant de messages que possible humainement. “Si j’ouvre mon téléphone en ce moment et que je défile pendant moins d’une minute, ou peut-être même trente secondes, je peux ouvrir l’un des quatre messages, qui diront que vous m’avez sauvé la vie ou que vous avez changé ma vie, comme, de manière significative, pas seulement «vous avez amélioré mon humeur aujourd’hui».

“C’est presque toujours lié à” J’ai divorcé après 10 ans, j’ai perdu mes enfants, comme, merci de me remettre sur la bonne voie “, ou” Je suis extrêmement anxieux et j’ai perdu beaucoup d’amitiés, vous m’avez montré que je pouvais réellement obtenir de l’aide et résoudre ce problème, merci. »

Je lui ai demandé combien de fans l’avaient contacté au bord du suicide. Il a dit que c’était impossible à dire, mais c’est une constante dans son interaction quotidienne avec ses fans. “Les vies réellement sauvées, je veux dire suicidaire, obscurité, je peux ouvrir mon téléphone à tout moment, à un message de quelqu’un, un nouveau message de quelqu’un qui m’envoie ça”, a déclaré Lucidious.

Cela inclut les gens sur le rebord. “Ce sont vraiment difficiles pour moi à accepter. Je me dis:” Oh mec, je ferais mieux de dire les mots parfaits maintenant “.”

Mais mettre quelqu’un en ligne signifie qu’il y a une énorme chance de sauver une vie. “Les vraies personnes qui se suicident n’atteignent pas”, a déclaré Lucidious. «Ou, menace-le. Ce sont généralement les gens qui le cachent si bien, vous pensez qu’ils sont heureux. “

Malheureusement, Lucidious est un artiste indispensable dans les temps modernes.

Lucidious souhaitait que plus d’artistes – en particulier des artistes de superstar – se connectent de manière plus significative avec les fans et tentent de les influencer positivement.

«Je souhaite qu’il y ait davantage de projecteurs sur la santé mentale», a poursuivi Lucidious. “Je ne fais pas ça pour ma carrière ou pour développer ma musique. Je le fais parce que je m’en soucie – je sais ce que ça fait de ressentir de cette façon et c’est une âme qui appelle, au-delà de la musique. J’adore la musique, mais j’aime tout ce développement personnel, aidant les gens à changer leurs perspectives. J’ai définitivement consacré une partie de mon parcours à ce processus. “

Voici notre interview en podcast avec Lucidious.

Découvrez-le sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Stitcher ou ci-dessous.