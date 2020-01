Rencontrez les artistes prêts pour de grandes choses cette année! – HITC

C’est toujours une période passionnante lorsque BBC Radio 1xtra publie sa liste de nouveaux artistes chauds pour l’année à venir.

Bien qu’il n’y ait absolument aucune honte à revenir en arrière et à écouter des chansons classiques du passé ou à être le plus grand fan du plus grand artiste, il est toujours sage de garder un œil sur les nouveaux talents émergents qui pourraient être les prochains. grande chose dans l’industrie de la musique au cours des prochaines années.

Mais il peut souvent être difficile de découvrir un nouvel artiste par vous-même, surtout si vous lisez la même liste de lecture Spotify en boucle.

C’est là que la liste Hot for 2020 de BBC Radio 1xtra entre en jeu.

Mais quelle est exactement la liste et à quels artistes faire attention dans l’année à venir?

Qu’est-ce que la liste Hot for 2020 de Radio 1xtra?

La liste Hot for 2020 de BBC Radio 1xtra est une collection de 15 des meilleurs et des plus brillants artistes de musique qui sont en passe de devenir la prochaine meilleure chose.

L’idée derrière la liste est de rehausser le profil des artistes sélectionnés qui sont peut-être déjà sur la voie de la gloire ou qui ont simplement besoin d’un coup de main pour atteindre le sommet de l’industrie.

Qui est dans la liste Hot for 2020?

En 2020, la liste contient de nombreux talents prometteurs:

Bandokay et Double Lz (OFB)

BenjiFlow

Br3nya

Darkoo

QI

Lila Ikè

Ling Hussle

Lucky Daye

Cerveau

Melii

Nafe Smallz

Pop Smoke

Rema

Shaybo

Sho Madjozi

Pour qui chercher

De toute évidence, 15 artistes de musique, c’est beaucoup de chemin à parcourir, et nous recommandons fortement d’écouter chacun d’eux, mais nous avons sélectionné trois des artistes les plus prometteurs de la liste pour y regarder de plus près.

Darkoo

Darkoo est une rappeuse solo dont le plus gros travail à ce jour est la chanson Gangsta qui, aux côtés de l’artiste vedette One Acen, a gagné plus de 6,4 millions de vues sur YouTube.

Lila Ikè

Lila Ikè a le potentiel pour occuper le devant de la scène dans le genre de la musique reggae, car ses tons caribéens rendent ses chansons agréables à écouter. La plus grande chanson de Lila à ce jour est son dernier single Second Chance qui compte 1,5 vues sur YouTube.

Pop Smoke

Pop Smoke est sans doute le plus grand des rappeurs mentionnés dans la liste 1xtra car il gagne déjà des milliers, voire des millions de vues par chanson avec sa chanson la plus populaire, Welcome to the Party, qui compte actuellement 19 millions de vues.

