Rencontrez les femmes derrière le festival CDMX Hellow

Au festival Hellow, l’équipe de production, vente, direction et communication Il est composé à 95% de femmes Passionnés, travailleurs et professionnels qui ont fait leur chemin dans le secteur du divertissement. Donc, en guise de reconnaissance, nous les présentons ici.

Adresse Hellow CDMX

Cristina Guzmán: Originaire de Saltillo et diplômée en Marketing et Communication de l’ITESM, elle a dirigé la direction d’un des festivals les plus importants au Mexique et en Amérique latine pendant 6 ans, son rôle est le rôle le plus important du festival, elle est en charge du DDirection du Hellow Festival avec Fran Martinez. Implication dans tous les domaines responsables du festival, du marketing et de la communication au commercial, à la production, à la logistique et à la réservation.

Gestion du marketing

Fernanda Santiago: Diplômé en marketing de l’Ibero. Ses premières œuvres dans les médias et les relations publiques, pour les festivals qu’il a réalisés dans la première édition de Bahidorá il y a 8 ans, en parallèle à d’autres concerts et événements pour des marques du CDMX avec Ache Producciones. Il a ensuite rejoint ce qui était autrefois un groupe Sicario – maintenant Grupo Eco – où pendant un peu plus de 5 ans, il a été responsable de la coordination de la communication et de différents domaines de festivals tels que: Cérémonie, Tropic et Bravo; ainsi que tous ses concerts parallèles jusqu’en 2018.

Elle est actuellement partenaire de Coronel Creatives, agence de communication, d’expériences et de relations publiques et collabore en même temps avec plusieurs festivals comme Akamba, Bahidorá et des lieux comme El Plaza Condesa. Dans cette édition du Festival Hellow CDMX, vous retrouverez le Responsable Marketing et Communication, en charge de centraliser toutes les actions du digital, des contenus, des OOH et des RP.

Coordination de la zone numérique

Melissa Muñoz: Il est chargé de coordonner l’ensemble des actions de la stratégie Marketing Digital. Reliez le public à travers des plateformes optimales avec le bon message, en suivant la ligne de la stratégie marketing globale, pour unifier un message entre notre marque et les partenaires du festival. À chaque édition du Hellow, elle se rapporte à l’équipe numérique: contenu, médias sociaux et design.

Coordination et création de contenu

Valeria Victoria Soria: Son travail au sein de l’équipe Hellow consiste essentiellement à s’occuper de tout le contenu publié sur les réseaux sociaux, ainsi que de toutes les actions du festival. Ces projets sont travaillés à temps avec le département design, puis en suivi avec le département Social Media. De plus, il est responsable de la création, de la planification et de la coordination constante de nouvelles idées de contenu pouvant résonner avec les publics existants et les nouveaux.

Expérience architecte et créative et scénographie

Ale Sarmiento: Son rôle au sein du Hellow est de façonner tout ce que les participants voient à l’intérieur du lieu, il est chargé de transmettre l’essence du festival à travers l’architecture. La conception du paysage qui doit être placé est très importante, car elle définit la façon dont les participants vivront pour voir leur artiste préféré.

Coordinateur Cashless

Daniela Arévalo: Avec seulement 23 ans, elle est la Cashless Manager de ce festival et est responsable de la gestion du système de paiement que nous utilisons tout au long du festival. Les responsabilités de Dani vont de la collecte des menus par point de vente (bar, foodtruck, stand, etc.) à la formation du personnel à l’utilisation du système, à l’assemblage du système des zones de recharge, au fonctionnement et au contrôle des flux en points de vente entre autres.

Gestionnaire des médias sociaux

Barbara Valencia: Son rôle au sein de l’équipe Hellow est de coordonner et gérer les réseaux sociaux du festival. Cela inclut la génération de conversations avec le public, le choix du moment idéal pour les publications et le suivi des réponses du public dans tous nos canaux de communication du festival. Il est également responsable de la coordination des influenceurs qui font partie de la famille des ambassadeurs Hellow. Tout cela en collaboration avec le département Stratégie numérique.

Designer graphique junior

Mélanie Alcazar: Son travail au sein de l’équipe Hellow est de capturer les idées que Valeria et Melissa élaborent afin de créer des campagnes stratégiques et le contenu qui sera partagé lors du festival. Il est responsable de la conception des vidéos pour Instagram, jusqu’aux bracelets que les participants utilisent le jour de l’événement, en veillant toujours à suivre la ligne et l’identité établies de Hellow Festival.

Salut! L’un des festivals les plus importants d’Amérique latine arrive à Mexico pour la première fois 28 mars dans le Parc du bicentenaire, avec le meilleur de la musique actuelle de tous les genres, de: Pop, Hip-Hop, Rap, New Latin Sounds, Indie et Electronics.

Le festival comprendra 3 scènes, des espaces gastronomiques, des activités et une scène latérale VIP. Billets en vente sur www.hellowfestival.com, Superboletos ou à la billetterie du Miguel Hidalgo Bicentennial Park. Les heures d’ouverture de la billetterie sont du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00.

