Rencontrez Zoë Keating, qui gagne sa vie grâce à sa musique

En 2015, la violoncelliste Zoë Keating a subi une tragédie lorsque son mari et partenaire commercial de 17 ans est décédé. Malgré la perte, il n’y avait même pas l’idée dans l’esprit de Keating de mettre un terme à sa carrière musicale indépendante.

Dans cette édition du Digital Music News Podcast, nous retracons l'extraordinaire périple de Zoë Keating après la perte de son mari et de sa meilleure amie, tout en expliquant comment des artistes indépendants comme elle peuvent vivre de leur musique. En fin de compte, Keating est restée ingénieuse et adaptative en tant que parent célibataire, tout en refusant de renoncer à sa carrière musicale.

Il y a environ une semaine, Keating a fait la une des journaux lorsqu'elle a publiquement décrit la baisse des revenus de streaming sur Spotify. Mais son histoire est beaucoup plus grande que juste un tas de chiffres sur une feuille de calcul.

Dans une large interview, la mère célibataire a expliqué comment son ambition permanente de devenir artiste musicale l'a amenée à poursuivre sa carrière après la mort de son mari. En fait, elle insiste sur le fait que, même si elle perdait son partenaire de vie, cette perte n'aurait été aggravée qu'en abandonnant la carrière qu'elle aime.

"Mon mari et moi avons été ensemble pendant 17 ans, et ce fut un coup dur pour perdre mon partenaire de vie", nous a expliqué Keating. "Mais je ne pensais pas que je devrais aussi être forcé de quitter ma carrière et ce que j'aime aussi."

Keating n'avait pas exactement le choix quand il s'agissait de devenir un artiste bricoleur. Elle dit qu'aucune maison de disques n'était intéressée à signer un violoncelliste classique d'avant-garde. Donc, si elle voulait faire carrière dans la musique, elle devait le faire elle-même.

C'est exactement ce qu'elle a fait: elle a quitté son emploi technologique et n'a jamais regardé en arrière, en partie grâce à une collection de fans inconditionnels.

En plus d'être une artiste musicale indépendante et une mère célibataire, Keating est également une militante. Après la promulgation de la loi sur la modernisation de la musique, Keating s'est rallié au soutien de l'American Mechanical Licensing Collective (AMLC) dans sa lutte contre les principaux éditeurs de musique tels que Sony / ATV et UMPG.

Pour ceux qui veulent vivre entièrement de leur musique sans l'aide de grands labels et de managers puissants, Keating offre la preuve que cela est possible. Elle dit que sa capacité à gagner sa vie en tant que musicienne sans représentation de l'industrie se résume à une seule qualité – «l'entêtement».

Remarque: cette interview a eu lieu avant que le Bureau américain du droit d'auteur ne prenne ses décisions sur le Mechanical Licensing Collective (l'AMLC perd son offre). Le MLC élu, dirigé par de grands éditeurs comme Sony / ATV, devrait être opérationnel en 2021.

Écoutez:

La