“René”, l’homme derrière l’artiste que Residente présente dans son nouveau thème

Que vous soyez ou non un fan résident, Vous devez prendre le temps d’écouter leur dernière chanson. “René” est le nom du thème, le vrai nom du chanteur et une histoire profonde résumée en quatre lettres. À travers cette nouvelle chanson, que plus qu’un morceau de musique ressemble à un poème écrit avec les sentiments les plus intimes de la personne qui existe sous l’artiste, Résident Il nous raconte son histoire, les moments les plus forts qui ont marqué sa vie, et son désir d’être la personne qu’il était avant le succès … “Je veux redevenir moi”.

Une voix féminine parle au début de la vidéo. Cela fait référence à la mère de René, qui demande avec quelles parties du corps les Indiens de Taínos ont joué au ballon. Ce fragment nous renvoie inévitablement à la nostalgie d’être des enfants et d’être à la maison avec maman, d’étudier. Ainsi les rimes commencent où Resident nous prend de ses rêves d’être un joueur de baseball, les aventures avec son meilleur ami qui serait tué par quatre policiers, les combats avec son beau-père quand tout ce qu’ils possédaient appartenait vraiment à une banque et au moment où il emballait tout dans une boîte pour sortir pour affronter la vie.

Après les souvenirs, les aspirations commencent. René nous raconte à sa manière ce qui se cache derrière l’image de l’artiste que nous voyons tous. L’envie de baisser le rideau, de revoir les étoiles en compagnie de sa mère, de nettoyer la maison avec ses frères pendant qu’ils sonnent en arrière-plan Rubén Blades … pour revenir à “sentir, quand je n’ai pas eu à faire semblant … je veux revenir à être moi”.

Être une chanson si intime, si spéciale … le plus important de sa carrière dans ses propres mots, Ce sujet ne pouvait être présenté ailleurs que dans leurs réseaux sociaux. À cet endroit, non seulement il a présenté la chanson, mais il nous a également raconté un petit fragment que René a vécu avant que Resident ne doive sortir pour donner un concert.

“Une nuit, je me sentais très mal, j’étais au Mexique, le stade m’attendait et je ne voulais pas quitter l’hôtel. J’ai appelé maman parce qu’elle voulait me jeter du balcon et je ne savais pas pourquoi. Cette nuit-là, un ami est arrivé et est resté avec moi. Le lendemain, j’ai commencé à écrire ce sujet. », a-t-il expliqué dans la publication où il a publié la vidéo. Mots qui montrent à quel point l’histoire derrière la chanson est personnelle et qui nous fait comprendre un peu mieux l’une des parties les plus puissantes et les plus significatives de leurs rimes: “Le concert est complet mais je suis vide … Dans l’industrie de la musique, tout est un mensonge … Mon fils doit manger, alors je suis en tournée.”

Tout au long du matériel audiovisuel, nous pouvons voir René habillé en joueur de baseball, parcourant lentement un terrain de baseball. Au final, en larmes, il embrasse son petit Milo, son fils, l’un de ses nombreux moteurs dans cette vie. La vidéo se termine par une série de photographies de l’enfance et de l’adolescence de l’homme derrière l’artiste, du René derrière Resident. En arrière-plan, ils jouent une mélodie de Rubén Blades, qui accompagne le désir que nous partageons tous à un moment donné, le désir de revenir et de rester là, le désir de revenir “Quand ils m’ont appelé pour jouer, quand j’ai rappé sans charger.”



