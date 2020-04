Renfort de panneau d’affichage pour les licenciements importants; Version imprimée pour une mise à l’échelle

La société mère de Billboard, Valence Media, se prépare à procéder à des réductions substantielles, notamment des licenciements d’employés et une version imprimée réduite de Billboard, en réponse à la pression financière de la crise des coronavirus (COVID-19).

De multiples sources connaissant le sujet s’attendent à ce que les compressions commencent dès cette semaine. Valence tentera de réduire le budget de The Hollywood Reporter et de Billboard d’environ 10 millions de dollars, selon The Wrap, bien qu’il ne soit actuellement pas clair exactement combien d’employés seront licenciés par la société de médias appartenant à Eldridge Industries.

En outre, les licenciements et les mesures de réduction des coûts de Valence peuvent avoir un impact prédominant sur The Hollywood Reporter, qui a enregistré des pertes annuelles de plusieurs millions de dollars ces dernières années; Valence Media elle-même a elle aussi connu des pertes annuelles importantes.

En témoignage de l’incertitude et des turbulences qui règnent dans les bureaux de The Hollywood Reporter et de Billboard, le directeur de la rédaction Matthew Belloni a quitté The Hollywood Reporter la semaine dernière, après s’être heurté ouvertement aux hauts fonctionnaires de Valence Media à propos des demandes de traitement préférentiel envers certaines entreprises et certains cadres. Valence prévoit d’embaucher un nouveau directeur de la rédaction à l’occasion du Memorial Day, le 25 mai.

Du point de vue de l’impression, The Hollywood Reporter et Billboard sortiront moins fréquemment, ce dernier commençant potentiellement à imprimer mensuellement plutôt qu’hebdomadairement. Les responsables de l’entreprise n’ont pas encore fourni de date précise pour ce calendrier d’impression annulé. De plus, au moment d’écrire ces lignes, Valence Media n’avait pas commenté publiquement ses licenciements et compressions budgétaires attendus.

Malheureusement, la coupure entre les deux publications arrive à un moment où il y a plus de demande pour les nouvelles de l’industrie du divertissement, pas moins. L’industrie musicale, par exemple, regorge désormais de mises à jour, de développements urgents et de changements quotidiens alors que les entreprises et les artistes peinent à s’adapter au chaos majeur de COVID-19. Nous sommes certainement plus occupés que jamais, avec des niveaux d’engagement plus élevés d’une industrie qui a du mal à s’adapter – et à rester plus que jamais ensemble.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact fiscal profond sur les marchés et les économies du monde entier. Plus de 16 millions d’Américains ont perdu leur emploi à la suite de l’éclatement de la crise et, aujourd’hui, JP Morgan a prédit que le chômage aux États-Unis pourrait dépasser 20% avant de s’améliorer au cours du second semestre de cette année.

Les professionnels de la santé ont diagnostiqué près de deux millions de cas de COVID-19 dans le monde à ce jour, et plus de 123 000 ont péri de la maladie. Cependant, les taux d’infection et d’hospitalisation de nombreux pays sont en baisse et les responsables gouvernementaux prennent des mesures préliminaires pour revitaliser l’économie de leur pays.

L’Espagne et l’Italie, les deux États européens les plus durement touchés par le nouveau coronavirus, commencent à assouplir les règles de distanciation sociale et à rouvrir certaines entreprises.