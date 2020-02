Reorg de Sony / ATV continue – le coprésident Danny Strick est sorti

Selon un récent rapport de Variety, Danny Strick n’est plus co-président de Sony / ATV Music Publishing.

Dans une note adressée aux employés de Sony / ATV, le président-directeur général, Jon Platt, a félicité Strick pour ses quinze années de service. Il a en outre félicité son professionnalisme et a noté plusieurs des artistes clés que Strick a recrutés, notamment Pitbull, The Jonas Brothers et A $ AP Rocky.

Peut-être plus précisément, Platt a également remercié Strick pour son aide dans le processus de «transition».

Strick a refusé de commenter les informations et, au moment de la rédaction du présent rapport, Sony / ATV n’avait pas publié de déclaration publique à ce sujet. Strick a rejoint Sony / ATV en 2004 et est devenu coprésident en 2007, après avoir travaillé chez Maverick Records en tant que cadre.

Son départ fait partie d’un remaniement plus large du PDG Platt, qui a rejoint Sony / ATV en 2019, après 17 ans chez EMI Music Publishing et, plus récemment, quatre ans chez Warner / Chappell Music. Le Coloradoan a fait ses débuts dans l’industrie de la musique en tant que DJ, avant de passer à des postes de direction et de direction.

Certains croient que la prochaine étape évidente pour Strick est un rôle au sein de la société en développement de l’ancien chef de Sony / VTT Martin Bandier, provisoirement appelée Bandier Ventures. Bandier n’a pas révélé grand-chose sur cette nouvelle entreprise, sauf qu’elle impliquera de la musique; la rumeur veut que l’entreprise fasse partie d’un accord avec TPG Capital, une société d’investissement basée au Texas.

Bandier a quitté Sony / ATV en mars 2019 après 12 ans. L’un de ses coprésidents, Rick Krim, est également parti.

Bandier est crédité d’avoir élevé Sony / ATV au sommet de la sphère de l’édition. D’innombrables accords prestigieux ont été conclus sous son mandat, y compris l’acquisition d’EMI en 2011. Strick (ainsi que Krim) a travaillé en étroite collaboration avec Bandier, et leur relation professionnelle qui fonctionnait bien était largement connue.

En septembre 2019, Rihanna a signé avec Sony Music / ATV, ayant fait la connaissance de Platt chez Warner / Chappell. Et il y a une semaine, Platt a installé Rusty Gaston en tant que PDG de Sony / ATV Nashville. D’autres restructurations, signatures et développements sont attendus dans les prochains mois.