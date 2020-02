Report de la corruption de R. Kelly à New York, du racket et du procès pour agression sexuelle

Un juge fédéral a retardé le procès de racket, d’agression sexuelle et de corruption de R. Kelly à New York jusqu’en juillet.

Cependant, la juge de district américaine Ann Donnelly n’a pas accordé une pause à l’artiste en difficulté parce qu’elle se sentait charitable. Au lieu de cela, elle a déclaré que le prochain procès de Kelly à Chicago, qui devait commencer le 27 avril, rendrait probablement impossible de poursuivre le procès à New York à la date initialement prévue du 18 mai. Maintenant, Kelly devrait provisoirement se défendre contre les accusations de New York le 7 juillet.

À Chicago, R. Kelly fait face à une montagne d’accusations, qui découlent toutes de l’abus sexuel présumé de mineurs. En outre, l’homme de 53 ans a été accusé de prostitution et de sollicitation d’un mineur par des procureurs du Minnesota. Dans «Le pays des 10 000 lacs», chaque chef d’accusation est un crime et peut être puni jusqu’à cinq ans derrière les barreaux.

Comme si ces difficultés n’étaient pas assez importantes, les trois avocats de R. Kelly ont abandonné son dossier la semaine dernière.

Kelly n’est pas étrangère aux problèmes juridiques liés aux allégations d’abus sexuels sur des mineurs. Ayant été accusé d’un certain nombre de crimes de pornographie juvénile en 2002, il a été controversé déclaré non coupable sur tous les chefs d’accusation en 2008. En 2003, les enquêteurs ont fouillé la maison de Kelly en Floride et ont trouvé des photos nues de femmes prétendument mineures, mais les accusations ont été abandonnées parce que la recherche était déclaré par la suite illégal.

Puis, en 2017, plusieurs parents ont accusé Kelly d’avoir piégé leurs jeunes filles dans une sorte de culte; en 1994, lorsque R. Kelly avait 27 ans, il a tenté d’épouser la star du R&B Aaliyah, qui n’avait que 15 ans à l’époque.

L’intérêt du public pour les crimes sexuels présumés de Kelly a été renouvelé au début de 2019, après que Lifetime a diffusé un documentaire en six parties, Surviving R. Kelly, qui racontait les histoires de femmes qui prétendent avoir été maltraitées par l’artiste. Surviving R. Kelly Part II: The Reckoning diffusé à vie en janvier 2020.

Le dernier album de Kelly, 12 Nights of Christmas, est sorti en 2016. RCA Records l’a laissé tomber après coup, à la suite des allégations d’agression sexuelle susmentionnées.