Report de la tournée nord-américaine de Fleshgod Apocalypse en raison de préoccupations liées au coronavirus

Dans une tournure malheureuse des événements, les géants italiens du death metal orchestral APOCALYPSE DE DIEU ont été forcés de reporter leur tournée nord-américaine en raison des restrictions de voyage mises en place en réponse à la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19). Ce qui devait être l’une des tournées de printemps les plus attendues du métal, où le groupe devait être accompagné pour la première fois par un quatuor à cordes classique, aura désormais lieu à une date ultérieure pour être annoncée à mesure que les plans seront confirmés. Les informations concernant les billets seront bientôt rendues publiques.

APOCALYPSE DE DIEU a déclaré dans un communiqué: “Bonjour à tous, c’est avec un grand cœur que nous devons annoncer le report de notre prochaine tournée en Amérique du Nord avec le Quatuor à cordes Veleno et L’AGONISTE. Cela a été décidé en raison des restrictions d’entrée en vigueur aux États-Unis, à la suite de récents cas de coronavirus en Italie.

“Nous sommes absolument dévastés par le retard, mais nous travaillons déjà à reporter la tournée pour la fin de l’été / début de l’automne (les dates exactes seront bientôt disponibles).

“Nous savons qu’il y a tellement de gens qui nous attendent aux États-Unis et au Canada et nous avons hâte de vous voir. Nous vous tiendrons au courant de la nouvelle réservation des spectacles, après quoi les billets de spectacle et les billets VIP seront honorés. Veuillez donc rester à l’écoute pour de nouveaux développements.

“Pour beaucoup d’entre vous qui vous demandent comment vous pouvez aider le support pendant cette période, les achats de produits de mer sont toujours utiles et seront utilisés pour nous remettre à niveau et sur la route. Vous pouvez consulter notre magasin ici.

“Merci beaucoup pour votre immense soutien. Nous vous verrons sur la route, plus tôt que vous ne le pensez!”

APOCALYPSE DE DIEUdernier album de “Veleno”, a été publié en mai dernier via Dossiers d’explosion nucléaire.

Italien pour “venin” “Veleno” marqué APOCALYPSE DE DIEUpremier record en trois ans, depuis la sortie du disque du groupe acclamé par la critique “Roi” (2016). La “partie métallique” de “Veleno” a été enregistré à Rome, Italie à Bloom Recording Studio et Kick Studio avec un collaborateur de longue date Marco Mastrobuono, tandis que la “partie orchestrale” – les ensembles – était suivie à Musica Teclas Studio à Pérouse. APOCALYPSE DE DIEU a ensuite pris l’effort de Grammy-nommé Jacob Hansen (VOLBEAT, LE MEURTRE DAHLIA NOIR, EPICA) à Hansen Studios au Danemark pour le mixage et le mastering. Toute la production de “Veleno” a pris, selon Paoli, environ trois mois. Les illustrations de l’album ont été créées par Travis Smith (AVENGED SEVENFOLD, OPETH, KATATONIA).



