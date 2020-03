Report du Festival de musique Dreamville de J. Cole

Le deuxième festival annuel de musique de Dreamville de J. Cole, qui devait initialement avoir lieu le 4 avril à Raleigh, dans le Dorothea Dix Park de Caroline du Nord, a été reporté au 29 août en raison du coronavirus. Cette annonce rejoint une liste croissante d’annulations et de reports à l’échelle nationale au milieu de la pandémie.

Dans une déclaration publiée sur le site Web de Dreamville, les organisateurs du festival ont écrit: «Notre équipe est extrêmement déterminée à concrétiser l’événement pour toute notre famille Dreamville, et nous avons hâte de voir tout le monde en août. Nous sommes également très reconnaissants à la ville de Raleigh de nous avoir aidés à trouver une nouvelle date si rapidement. » Ils ont ajouté que tous les billets pour l’événement d’avril seront non seulement honorés pour la date d’août, mais peuvent également être remboursés via le site Web du festival si les acheteurs ne peuvent pas y assister.

Bien qu’une programmation d’artistes pour 2020 n’ait pas encore été annoncée, les organisateurs ont partagé: «À l’origine, nous devions annoncer la programmation du festival cette semaine et travaillons maintenant 24 heures sur 24 pour reconfirmer tous les artistes programmés pour la date d’avril. Nous espérons annoncer la programmation musicale complète dès la semaine prochaine. » Inauguration de l’année dernière Festival Dreamville – qui a également été contraint de reporter, en raison de l’ouragan Florence – a eu lieu en avril, avec une programmation qui comprenait SZA, 21 Savage, Teyana Taylor, Big Sean et J. Cole lui-même.

Votre sécurité est notre priorité absolue. On se voit en août. 💜 https://t.co/rV4zQL6onI pic.twitter.com/pdNSlWQLhp

– Dreamville Fest (@Dreamvillefest) 13 mars 2020

Le festival d’une journée, qui marque le premier du genre pour la région, est une idée originale de Cole, qui a grandi à Fayetteville, en Caroline du Nord. L’artiste hip-hop primé aux Grammy Awards a créé Dreamville comme une opportunité de redonner à son pays d’origine – offrant un événement musical multi-étapes soigneusement organisé qui présente non seulement certains des actes hip-hop et R&B les plus en vogue, mais brille également une lumière sur la montée des talents locaux, ainsi que des actes signés de l’empreinte de Cole, Dreamville Records. Le festival, qui se déroule dans le plus grand parc de la ville de Raleigh, célèbre également la culture locale, accueillant certains des marchands d’art et de nourriture préférés de la ville.

Pour plus d’informations, visitez le site Web du Dreamville Music Festival.