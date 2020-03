Report du sixième tour de moto et du concert annuel «Ride For Ronnie» en raison de problèmes de coronavirus

Le sixième annuel “Ride For Ronnie” La balade à moto et le concert, initialement prévus pour le dimanche 17 mai, ont été reportés en raison des préoccupations entourant la propagation du coronavirus (COVID-19). L’événement annuel au profit du Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer est composé d’une balade à moto originaire de Harley-Davidson de Glendale suivie d’un après-midi de musique live au parc Los Encinos à Encino. Los Encinos Park est géré par le Département des parcs de l’État de Californie, qui a annulé tous les événements du parc pour les deux prochains mois à la suite de la pandémie de coronavirus.

“Même si je suis déçu de devoir reporter ce qui est devenu une tradition annuelle pour notre organisation, nous devons également assurer la sécurité de notre public et de nos supporters bien-aimés pendant cette situation mondiale sans précédent”, a déclaré Wendy Dio, fondateur / président de la Fonds Dio Cancer. “Nous étions sur le point d’annoncer la programmation excitante que nous avions confirmée pour cette année ‘Balade’ lorsque les inquiétudes écrasantes concernant la crise sanitaire actuelle ont clairement montré que nous ne pouvions pas aller de l’avant avec nos plans. Nous étudions la possibilité de reprogrammer pendant un certain temps à l’automne. “

Sixième édition annuelle de l’organisation “Bol pour Ronnie” une fête de bowling est prévue le 12 novembre au PINZ Bowling Center de Los Angeles.

Pour ceux qui ont acheté des billets pour le 2020 “Ride For Ronnie”, des remboursements sont en cours.

Dernières années “Ride For Ronnie” apporté 46 000 $ pour la Fondsmission de prévention du cancer, de recherche et d’éducation pour un remède à cette maladie redoutée qui nous a tous touchés d’une manière ou d’une autre.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).