Report du sommet créatif de MUSEXPO 2020 – voici les détails

À la suite de la déclaration officielle de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) par l’Organisation mondiale de la santé, le Sommet créatif de MUSEXPO 2020 a été indéfiniment reporté.

Le fondateur de MUSEXPO, Sat Bisla, a révélé la décision à Digital Music News ce matin; Bisla avait suivi de près la situation pendant des semaines avant de passer l’appel. Bisla et son équipe ont souligné que cette décision avait été prise «avec beaucoup de tristesse et par grande inquiétude» pour la santé de ceux qui prévoyaient d’y assister.

Une nouvelle date pour le Creative Summit de MUSEXPO – ou même une estimation approximative – n’a pas été dévoilée, bien qu’il ait été dit que la vitrine très attendue sera reprogrammée une fois l’infection maîtrisée et «tout le monde se sent bien de voyager et d’interagir avec les autres sur un base plus personnelle.

Bien que les remboursements pour le MUSEXPO 2020 Creative Summit n’aient pas été émis, les détenteurs de billets auront la possibilité de transférer leurs inscriptions une fois la nouvelle date de l’événement confirmée. Heureusement, il ne s’agit pas d’un événement de niveau SXSW, et de nombreuses personnes présentes à l’événement connaissent déjà bien. Cela rend le report un peu plus facile à gérer.

MUSEXPO 2020 devait initialement commencer le 22 mars. Bisla a également indiqué que le Sommet mondial de la radio 2020, qui devait avoir lieu entre le 25 et le 27 mars, a également été reporté indéfiniment en raison de la pandémie de COVID-19.

Le Sommet créatif 2020 de MUSEXPO n’est pas le seul événement à être mis sur la glace en raison du coronavirus. Un éventail de concerts, de festivals de musique et de fonctions de l’industrie ont été annulés en réponse à l’infection, qui se serait répandue à Wuhan, en Chine. Hier, les responsables de la NBA ont suspendu indéfiniment la saison 2020 après que le joueur de jazz d’Utah Rudy Gobert eut été testé positif pour COVID-19.

Dans un discours prononcé hier soir, le président Trump a annoncé, entre autres, que les vols à destination et en provenance des pays européens autres que le Royaume-Uni cesseront pendant 30 jours à compter de ce vendredi.

La décision intervient alors que certains endroits en Europe, en particulier l’Italie, ont du mal à limiter la propagation de COVID-19. Les écoles italiennes et les magasins «non essentiels» ont été fermés, et les citoyens ont été empêchés d’entrer ou de quitter leur ville actuelle à moins d’y être obligés pour des raisons professionnelles ou médicales.

À ce jour, l’Italie a signalé environ 12 500 cas de COVID-19.