Reportage: Ac / Dc sortira un nouvel album cette année et fera une tournée en Australie à l’automne

AC DC Selon les rumeurs, il serait proche d’annoncer une tournée mondiale des stades. Le trek inclura apparemment le chanteur Brian Johnson, qui a été contraint de quitter le groupe en milieu de tournée il y a près de quatre ans en raison d’un niveau dangereux de perte auditive. Il a finalement été remplacé sur la route par GUNS N ‘ROSES chanteur Axl Rose.

Lundi 20 janvier, une personnalité de la radio australienne Eddie McGuire discuté de la possibilité du retour des légendaires hard rockers sur son Triple M Melbourne spectacle de petit déjeuner.

Eddie dit (entendre l’audio ci-dessous): “Mon courrier est qu’il y aura un nouvel album publié par AC DC Février / mars de cette année, mais aussi AC DC sera en tournée en Australie octobre / novembre 2020. Et après beaucoup de travail et beaucoup de recherches techniques, ils ont pu obtenir une aide auditive pour Brian Johnson, qui sera devant. Et même Phil Rudd [drums] pourrait être de retour dans le groupe soit en jouant des percussions ou des tambours avec Angus [[Jeune, guitare]de sorte qu’ils ont trois – enfin, pas les originaux, mais trois des anciens, si vous voulez, là-bas. Ils ont eu quelques changements au cours du voyage, mais Angus à l’avant, Brian Johnson diriger le chant, et peut-être Phil Rudd, après ses problèmes qu’il a eu ces derniers temps. “

Il y a un an et demi, Johnson et Rudd, de même que Jeune veau et camarade guitariste Stevie Young, ont été photographiés à l’extérieur de Vancouver Studios d’entrepôt. Sur la base des images, l’hypothèse était que AC DC était en train de faire – ou du moins de planifier – un autre album, avec Rudd et Johnson tous les deux de retour dans la programmation.

Depuis AC DC a terminé le cycle de tournée pour son album de 2014 “Rock Or Bust” il y a trois ans et demi – une randonnée mouvementée qui a résisté à la retraite forcée et à la mort éventuelle du co-fondateur Malcolm Young, plus les départs de Johnson, Rudd et bassiste Cliff Williams – les fans se sont demandé si l’unique membre fondateur restant Jeune veau garderait le groupe en marche ou déciderait qu’il était temps pour AC DC pour l’emballer.

En février dernier, une photo a fait surface sur les réseaux sociaux suggérant que Williams est également revenu à AC DC et apparaîtra sur l’album de retour rumeur.

Un rapport de septembre 2018 de CONFITURE! le magazine a cité une “source fiable à l’intérieur du AC DC “indiquant que le groupe enregistrait un nouveau LP qui utiliserait des pistes de guitare inédites de Malcolm Young sur toutes les chansons.

Rudd a été évincé de AC DC lorsqu’il a été condamné à huit mois de détention à domicile par un tribunal néo-zélandais en 2015 après avoir plaidé coupable à des accusations de menaces de mort et de possession de drogue.

Rudd, qui est apparu sur tous sauf trois AC DC18 albums studio, récemment en tournée pour soutenir ses débuts en solo en 2014, “Travail en chef”. C’est la sortie de cet album qui a conduit indirectement à RuddArrestation, le batteur étant si en colère contre un assistant personnel au sujet de la promotion du dossier qu’il a menacé de faire tuer l’homme et sa fille.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).