Reportage de la réunion de Hole’s Courtney Love et Melissa Auf der Maur reportée en raison de problèmes de coronavirus

Le Feminist Institute et Planned Parenthood of Greater New York ont ​​reporté le concert bénéfice qui devait présenter une réunion de Hole’s Courtney Love et Melissa Auf der Maur. Le concert, intitulé Bans Off My Body, devait avoir lieu ce samedi 14 mars. Une nouvelle date pour le spectacle n’a pas encore été annoncée.

«À la lumière des préoccupations actuelles de santé publique, nous sommes déçus de devoir reporter notre concert bénéfice», a déclaré la présidente de l’Institut féministe Kathleen Landy dans un communiqué. «Nous sommes impatients de réaliser les objectifs de la soirée dès que nous pourrons le faire de manière responsable.»

Plusieurs événements musicaux ont été affectés par les problèmes de santé publique liés au nouveau coronavirus. Des groupes comme BTS, Pearl Jam et Green Day ont été contraints d’annuler des concerts. De plus, des festivals comme SXSW et Miami’s Ultra ont été annulés. Le festival de musique et d’arts Coachella Valley 2020 peut être reporté.

.