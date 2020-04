Reprtoir apporte un espace de travail moderne pour gérer les données musicales

La gestion de votre catalogue prend-elle trop de temps? Le suivi de vos données est-il plus un casse-tête qu’une tâche? Reprtoir cherche à faciliter la gestion des catalogues musicaux.

L’article suivant provient de Reprtoir, fier partenaire de DMN.

Le plus souvent, la gestion des catalogues est une tâche complexe pour les professionnels de l’industrie musicale. Après des années d’expérience dans la gestion de catalogues, l’équipe derrière Reprtoir a ciblé les points douloureux à traiter. Naviguer entre des tonnes de métadonnées, des chaînes de droits complexes, des charges de titulaires de droits et des répartitions de redevances est pour le moins délicat. Et lorsqu’il n’est pas correctement géré, cela conduit à une perte de temps, d’énergie et, finalement, d’argent.

Gérer les enregistrements: par et pour les producteurs de musique

Reprtoir est à la croisée des chemins entre musique et technologie, bénéficiant d’une connaissance approfondie du métier. Reprtoir est une solution SaaS (Software as a Service), développée par Rendez-Vous Digital, une société de licence. Après qu’un trop grand nombre de pistes ont été ajoutées manuellement à un système de gestion de contenu et que des difficultés ont été rencontrées pour travailler l’ensemble de données au sein de la même équipe, une solution a émergé. Voyant qu’aucun autre système de gestion de contenu n’avait été imaginé, ils ont développé leur propre solution.

À la base de Reprtoir se trouve Audio Manager, un progiciel d’entreprise conçu spécifiquement pour les maisons de disques pour gérer leurs enregistrements en ligne. L’objectif est simple: vous faire économiser temps et énergie. L’importation de pistes à partir de services de streaming et la migration de données assistée sont là pour y parvenir!

Reprtoir a été conçu pour être un espace de travail, pour gérer les métadonnées, les contributeurs, les titulaires de droits et les répartitions de redevances. Changer de logiciel de gestion de catalogue est facile; avoir la bonne plateforme vers laquelle se tourner est la deuxième étape.

Un système de gestion de catalogue

Reprtoir apporte une solution en commercialisant un système de gestion de contenu spécialement conçu pour les métadonnées musicales: Audio Manager. Pour mieux comprendre pourquoi ce logiciel a été construit, vous devez jeter un œil à la façon dont la gestion des données fonctionne spécifiquement pour l’industrie musicale. Les métadonnées de piste impliquent – à tout le moins – des détails concernant les artistes, les contributeurs, les titulaires de droits et les œuvres associées. Suivre les nombreux changements, l’évolution des contributions et la répartition des droits est un défi sans solution logicielle appropriée.

C’est pourquoi Audio Manager peut être appelé un système de gestion de catalogue. Il s’agit avant tout d’une solution logicielle d’entreprise, permettant aux maisons de disques et aux éditeurs de gérer les pistes, les répartitions de redevances, de compiler des listes pour améliorer la vue d’ensemble du catalogue et même de lier des enregistrements à leurs contributeurs pour faciliter la gestion des redevances.

Audio Manager a été conçu pour suivre chaque bit de métadonnées de votre catalogue. Nous n’avons pas besoin de vous dire que les données sont l’élément central de l’industrie musicale; il faut toujours le vérifier.

Rendre les importations de données précises et sûres

Si la précision des données est l’un des principaux éléments à garder à l’esprit, pour l’équipe de Reprtoir, c’est la première chose à gérer. Si vos données sont déjà disponibles sur des plateformes de streaming, pourquoi tout recommencer? Vous pouvez les importer directement dans votre catalogue, en quelques secondes. Bien sûr, vous pouvez toujours importer manuellement les données et vérifier chaque élément d’information avant de modifier votre base de données. Cela vous aidera à regrouper toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin sur vos morceaux et artistes, et à garder un catalogue clair.

Nous obtenons combien de temps et fastidieuse une migration de votre propre base de données vers une autre peut être. Pour cela, Reprtoir est en mesure de migrer tout type de base de données dans son système. L’objectif est simple: créer une base propre sur laquelle bâtir. Que vos pistes soient déjà en ligne ou que vous ayez besoin d’ajouter des informations vous-même, tout est plus facile pour l’utilisateur. L’importation de pistes à partir de vos catalogues ne devrait pas prendre plus de quelques minutes.

La précision des données est en fait la principale préoccupation des maisons de disques et des éditeurs de musique: mieux vous connaîtrez votre catalogue, meilleures seront vos décisions commerciales!

Approfondir votre connaissance de vos pistes

Si vous cherchez encore plus loin, lancer vos propres pistes pour des accords de synchronisation nécessite toujours un peu de fouille dans votre catalogue. En obtenant plus d’informations sur les pistes elles-mêmes, vous pourrez les faire correspondre et / ou les présenter aux bons prospects.

Reprtoir a construit une extension intelligente d’enrichissement des données pour Audio Manager: Metadata Collector. Après avoir navigué sur le Web, toutes les données collectées sont automatiquement vérifiées et intégrées. Votre catalogue est constamment mis à jour et comprend des données psychoacoustiques et un suivi de popularité (ciblé géographiquement).

Et voilà: un catalogue toujours plus intelligent! Prenez les décisions les plus éclairées pour vos artistes et gérez un catalogue entièrement optimisé.

Un espace de travail complet pour votre équipe, répondant aux problèmes de gestion des données

Audio Manager fait partie d’une suite logicielle, comprenant Works Manager (vous permettant de gérer les œuvres musicales et les répartitions de redevances) et Playlists pour les entreprises (vous permettant d’envoyer des playlists sécurisées aux prospects). Chaque solution est livrée avec un niveau gratuit pour donner à chaque utilisateur la possibilité de découvrir les possibilités que Reprtoir a à offrir à la gestion d’entreprise musicale.

Audio Manager sera intégré au nouvel outil de distribution de Reprtoir: Releases Manager. Une fois qu’une base de données est propre et bien ajustée, le prochain défi est de pouvoir la partager et distribuer des pistes. Le gestionnaire de versions permettra aux utilisateurs de livrer leur catalogue à Believe, The Orchard, et plus encore.

Dans l’ensemble, une solution externe permettant aux maisons de disques et aux éditeurs de musique de travailler en collaboration peut vous faire gagner beaucoup de temps. Au lieu de développer des solutions logicielles en interne, de les maintenir à jour et de gérer les problèmes de stockage, laissez-le à une équipe dédiée!