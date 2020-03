Restez à la maison pour Ozzy Osbourne, dit sa fille Kelly

Kelly Osbourne, la fille du légendaire SABBAT NOIR chanteur Ozzy Osbourne, a exhorté ses fans à faire leur part pour garder tout le monde en bonne santé lorsqu’ils sont à la maison en raison de la pandémie de coronavirus.

Un tiers des Américains ont reçu l’ordre de rester chez eux autant que possible afin de ralentir la propagation du coronavirus. Au moins 16 gouverneurs ont annoncé des ordonnances de séjour à domicile dans des États comme New York, l’Illinois, la Louisiane, l’Ohio, l’Oregon, Washington et Hawaï. Les 16 commandes seront en vigueur d’ici mercredi.

Le lundi, Kelly l’a prise Instagram pour partager une photo d’elle tenant une pancarte avec le hashtag #StayHomeForOzzy et elle a inclus le message suivant: “Je souhaite qu’il y ait quelque chose que je puisse dire pour vous réconforter tous. Une certaine sagesse que je pourrais vous laisser tomber pour vous revivre de la peur qui l’entoure nous tous en ce moment. La vérité est que j’ai aussi peur. Mes deux parents sont à haut risque, surtout mon père. Si j’aurais su il y a 3 semaines quand je les ai envoyés au Panama que ce serait la dernière fois que j’arriverais à les embrasser et les embrasser pendant un moment … j’aurais tenu encore un peu. Cependant ce sont les sacrifices que nous devons faire. Je reste à la maison pour ma maman et papa. Si vous n’avez personne pour rester à la maison, je vous en prie # StayHomeForOzzy aide à mettre un sourire sur le visage de mon père pendant qu’il est en quarantaine en publiant une photo de votre meilleur Ozzy usurpation d’identité et #StayHomeForOzzy, je vous aime tous “

Le mois dernier, Ozzy a annulé ses plans de tournée en 2020 afin de se rendre à l’étranger pour le traitement de sa maladie de Parkinson et d’autres problèmes de santé.

Osbourne a été diagnostiqué pour la première fois avec la maladie de Parkinson en 2003. Le légendaire chanteur a révélé qu’il avait été atteint de la maladie en janvier lors d’une apparition sur “Bonjour Amérique”.

Il y a quinze ans, Ozzy a déclaré qu’il avait été diagnostiqué avec le syndrome de Parkin, une maladie génétique qui présente des symptômes similaires à ceux de la maladie de Parkinson, tels que des tremblements corporels. À l’époque, il a dit qu’il était soulagé que ses tremblements corporels débilitants soient dus à Parkin et non à sa vie de toxicomanie.

En janvier, Ozzy a dit au Royaume-Uni Kerrang! magazine qu’il pense beaucoup à la mort, mais il ne s’en fait pas. “Je ne serai pas ici d’ici 15 ans ou peu, pas beaucoup plus longtemps, mais je ne m’y attarde pas”, a-t-il expliqué. “Ça va nous arriver à tous.

“Suis-je heureux maintenant? Non. Je n’ai pas ma santé”, a-t-il poursuivi. “Cette chose m’a frappé la merde, mec, mais je suis toujours là. En fait, je m’inquiétais pour [death] plus quand j’étais plus jeune que maintenant. J’essaie juste d’apprécier les choses autant que possible, même si c’est tellement dur parfois. “

Ozzyest le nouvel album, “Homme ordinaire”, est sorti le 21 février.



