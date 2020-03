Retard de la Semaine de la musique canadienne 2020 en raison de préoccupations liées au coronavirus

La Semaine de la musique canadienne 2020 a été reportée en réponse à la pandémie de coronavirus (COVID-19).

La conférence et expo de la Semaine de la musique canadienne 2020 devait avoir lieu entre le 19 et le 23 mai, et les organisateurs ont réitéré l’horaire de longue date plus tôt ce mois-ci. Cependant, des préoccupations persistantes en matière de santé, ainsi qu’une interdiction émise par le gouvernement de rassemblements de l’Ontario comprenant plus de 250 personnes, ont entraîné un report de l’événement de Toronto.

Alors que le lieu du CMW 2020 – le Sheraton Centre Toronto Hotel – est resté inchangé, les festivités devraient maintenant commencer le lundi 8 septembre. Après cette journée «tampon», conçue pour permettre aux invités d’arriver et de s’installer, la conférence musicale de trois jours commencera. Au cours de cette cérémonie et d’autres, les participants auront également la possibilité de profiter du CMW Music Festival, qui a été réservé du 8 au 13 septembre.

Le président de la Semaine canadienne de la musique, Neill Dixon, a souligné qu’assurer la santé et la sécurité des invités, des membres du personnel et des autres est sa principale priorité, surtout compte tenu des circonstances de la crise des coronavirus.

Hier, il est apparu que le PDG d’Universal Music Group (UMG), Lucian Grainge, était positif pour COVID-19. Il serait soigné au centre médical Ronald Reagan UCLA.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau devrait aborder la pandémie de coronavirus lors d’une conférence de presse cet après-midi. Le chef du gouvernement, âgé de 48 ans, est en quarantaine avec sa femme depuis la semaine dernière, lorsqu’elle a été testée positive pour COVID-19. Le Premier ministre Trudeau n’a montré aucun symptôme de l’infection et s’isole par prudence.

Tard hier soir, les Centers for Disease Control (CDC) ont publié de nouvelles directives pour les rassemblements publics et privés, demandant aux Américains de renoncer à organiser des événements avec 50 invités ou plus pendant les huit prochaines semaines. Cette annonce a fait suite à la fermeture par plusieurs États de tous les bars et restaurants; L’Ohio et l’Illinois ont lancé la tendance, et New York, le Connecticut, le New Jersey, la Californie et le Michigan avaient emboîté le pas au moment de la rédaction de cette pièce.

Alors que le nombre total de cas de COVID-19 est resté stable aux États-Unis et au Canada au cours du week-end, les pays européens – en particulier la France et l’Espagne – ont connu un pic important. La semaine dernière, les responsables de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont considéré l’Europe comme le nouvel épicentre de la pandémie.

Et étant donné que le nombre total de diagnostics de coronavirus en Espagne a dépassé ceux de la Corée du Sud, qui a été durement touchée par l’infection peu de temps après sa propagation en Chine, les responsables gouvernementaux envisageraient d’instaurer un verrouillage à l’échelle du pays.