Retard du nouvel album de Carcass en raison d’un nouveau coronavirus

Pionniers britanniques du métal extrême CARCASSE ont annoncé que leur nouvel album, “Artères déchirées”, a été retardée en raison de la pandémie de COVID-19. Le LP devait arriver le 7 août via Explosion nucléaire.

Plus tôt aujourd’hui, CARCASSE a écrit sur ses réseaux sociaux: “Eh bien, il n’y a aucun moyen que notre nouvel album sorte en août maintenant, avec la pandémie en cours, les fabricants de CD et de vinyles ont fermé et la distribution des labels a été suspendue dans un avenir prévisible. Il y a des choses plus urgentes à régler en ce moment, n’est-ce pas? Bunker, prenez soin de vous, voyons les prochains mois et nous sortirons l’album dès qu’il y aura une sorte de retour à la «normalité». “

Guitariste Bill Steer a récemment déclaré que le nom du nouveau CARCASSE LP provient d’une démo que le batteur fondateur du groupe Ken Owen enregistré quand il était encore adolescent. “Il avait un groupe fictif appelé ARTERES TORNÉES et il enregistrait tout lui-même dans sa chambre – la guitare, et il tapait sur des boîtes et criait dans le micro, ” Facture expliqué à l’Australie Lourd. “Et le tout était tellement déformé, ça sonnait un peu super lourd, même si vous écoutiez essentiellement un gars avec une guitare espagnole et quelques boîtes. Je pense Jeff [[Marcheur, CARCASSE bassiste / chanteur]apprécie le lien avec le passé et le fait qu’il s’agissait d’un autre Ken Owen classique. C’était donc son choix, vraiment, et il est resté. “

Diriger a poursuivi en disant que le “Artères déchirées” le titre est un hommage à toutes sortes de Owen, qui a souffert d’une hémorragie cérébrale en 1999 et n’a pas joué activement avec CARCASSE depuis plus de deux décennies.

“Je ne me souviens pas quand cela est arrivé, mais nous faisions une conférence de presse lors d’un festival, et je pense que nous sommes tous d’accord que même si Ken ne joue pas dans le groupe en tant que tel en ce moment, il est un peu impliqué dans tout ce que nous faisons, stylistiquement, parce que quand il était si unique – quand il jouait de la batterie, son approche était tout à fait différente. ” Diriger m’a dit. “De plus, les riffs qu’il a inventés, ils étaient vraiment très loin. Ils étaient très amusants à apprendre. Je pense toujours, en tant que guitariste, que certaines choses étaient très peu orthodoxes et c’était un défi. une sorte d’influence continue à travers ce que nous faisons aujourd’hui. Juste comme une histoire d’amitié, nous sommes tous toujours en contact régulièrement, et ça a été génial de voir Kenla vie se stabilise. Fondamentalement, il a un bon niveau de vie et c’est un gars heureux. “

A demandé combien de temps il a fallu pour enregistrer le nouveau CARCASSE album, Facture a déclaré: “Je ne pourrais pas vraiment vous le dire, car cela a été fait en plusieurs morceaux, et c’était la première fois que nous faisions vraiment cela. Dans le passé, il y avait une session, ou peut-être quelques longues sessions , alors que c’était une semaine ici et une semaine là-bas. [couldn’t tell you] exactement combien de jours ou de semaines c’était. De toute évidence, le contrôle de la qualité est un facteur important pour nous, car vous voulez que la chose soit aussi bonne que possible. Et le fait que nous n’enregistrions pas avec une piste de clic, le tout n’est pas sur une grille, donc vous ne pouvez pas copier et coller un couplet ou un refrain, comme certains groupes pourraient le faire. Et c’est une bonne chose, mais cela signifie aussi que tu dois passer plus de temps [recording everything]. “

Diriger a également confirmé que le nouveau CARCASSE chanson “Sous la lame du scalpel”, sorti en décembre dernier sous forme de single numérique, apparaîtra sur le septième LP du groupe.

“Je pense que c’est l’un des morceaux les plus conservateurs de l’album”, a déclaré le guitariste. “Il n’y a pas vraiment beaucoup d’éléments dans cette chanson qui sont tout nouveaux CARCASSE. Si vous allez le séparer et l’analyser, il y a certainement des choses qui rappellent à l’auditeur des choses que nous aurions pu faire dans le passé. Pour diverses raisons, elle semblait être la meilleure chanson à sortir en premier. C’est aussi l’un des numéros les plus sûrs de l’album, je dirais. “

Diriger a également parlé de l’ajout d’un deuxième guitariste Tom Draper (POUNDER, ex-ANGEL WITCH, PRIMITAI), qui a fait ses débuts en direct avec CARCASSE en mars 2018 au Pays-Bas Deathfest au 013 à Tilburg.

“[[À M]est originaire du sud de l’Angleterre, mais depuis quelques années, il vit en Californie, ” Facture m’a dit. “Ouais, il a juste été un très bon ajout au groupe. Il est incroyablement organisé et méthodique. Son attention aux détails est très impressionnante, car il faut beaucoup de patience et une grande attention pour apprendre ce genre de choses et vraiment clouer le nuances. Mais, oui, c’est totalement son sac – il a été dans ce genre de chose. Il est juste génial d’avoir à bord. “

Demandé si À M a contribué à l’écriture de chansons sur “Artères déchirées”, Facture a déclaré: “Non. Pour être honnête, la majeure partie du matériel a été écrite il y a très longtemps. Une fois que nous avons été opérationnels, nous avons ajouté à cela. Compte tenu de l’histoire du groupe, du fait qu’il remonte si loin, dans les années 80, c’est un peu difficile d’amener un nouveau guitariste et de s’attendre à ce qu’il contribue. Parce que le live est une chose, mais le studio est comme une sorte de situation de microscope où tout, stylistiquement, devient très , ce qui est arrivé avec la même chose. ‘Chirurgical’. Certaines personnes n’ont peut-être pas vu les notes de manche ou lu les notes de manche, mais elles avaient l’impression qu’il y avait deux guitaristes sur le disque, mais ce n’était pas le cas. C’est un processus tellement long d’enregistrer ce type de musique, ou du moins avec ce groupe – je suppose que c’est probablement la même chose pour les autres groupes de notre genre – mais c’est juste une chose qui fait avancer les choses un peu plus rapidement, si vous avez un guitariste en fait autant que possible. “

“Acier chirurgical” vendu à environ 8 500 exemplaires aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour faire ses débuts à la position n ° 41 du palmarès The Billboard 200.