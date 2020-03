Retour au noir: comment Amy Winehouse a traversé l’Atlantique

Au début de 2007, l’excitation venant du Royaume-Uni à propos de Amy Winehouse était trop écrasante pour que l’industrie américaine du disque l’ignore davantage.

La sensation vocale britannique n’avait pas réussi à figurer dans les palmarès américains avec son premier album Frank, qui a fait ses débuts au Royaume-Uni en 2003, atteignant un pic initial de n ° 13. Mais même dans son pays d’origine, ce premier album était plus critique favori qu’un succès commercial jusqu’à ce que Winehouse publie la suite, Back To Black, le 27 octobre 2006. Les deux albums passeraient littéralement des années dans les charts britanniques.

Back To Black, produit par Mark Ronson et largement salué en Grande-Bretagne comme un chef-d’œuvre moderne de la musique soul contemporaine, est entré dans les best-sellers nationaux au n ° 3 en novembre 2006. Peut-être étonnamment rétrospectivement, il n’a passé que quatre semaines initiales dans le top 40, mais ensuite l’effet de son premier hit ‘Rehab’ et du single du nouvel an ‘You Know I’m No Good’ a commencé à faire son apparition.

Au cours de la seconde moitié de janvier 2007, Back To Black a dépassé le palmarès britannique pour la première fois et continuerait à passer toutes les 48 semaines sauf deux dans les dix premières. L’Amérique ne pouvait plus ignorer Amy, et l’album est entré dans le Billboard 200 sur le graphique du 31 mars.

Juste avant la sortie de l’album aux États-Unis sur Universal Republic, Kim Garner, vice-présidente senior du marketing et du développement des artistes du label, a déclaré à Billboard: «Les commentaires à travers le conseil d’administration ici ont été tout simplement incroyables. Amy a eu deux spectacles incroyablement réussis ici à New York qui ont généré une multitude d’excellentes critiques. ” Ces concerts à la mi-janvier, au Joe’s Pub à la mi-janvier, étaient ses tout premiers spectacles aux États-Unis.

Back To Black a ensuite atteint la deuxième place aux États-Unis, devenant or en mai 2007, platine en juillet et double platine en mars suivant. Mais au moment de sa sortie, Winehouse était typiquement et délicieusement dédaigneux sur les aspects commerciaux du disque.

“” J’adore faire de la musique et jouer des concerts “, a-t-elle dit à cet écrivain dans cette histoire de Billboard,” et je suis vraiment reconnaissante de cette opportunité. Mais pour être honnête, je ne suis pas du genre à penser à la démographie. Je suis juste le «tour». »

