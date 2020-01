Retour sur la route de John Illsley sur la vie et l’époque des détroits

Le co-fondateur, basiste, auteur-compositeur et artiste visuel de Dire Straits, John Illsley, a annoncé en mars une nouvelle série de dates au Royaume-Uni lors de sa tournée très réussie avec de la musique et des anecdotes de son époque avec le groupe de 100 millions de ventes. La tournée Life And Times Of Dire Straits commence une nouvelle tournée à travers le Royaume-Uni le 11 mars, avec des dates allant jusqu’au 27.

Le spectacle présente Illsley interviewé sur scène par l’ancien co-manager de Straits, Paul Cummins, ajoutant à la nature conviviale et spontanée de chaque spectacle unique. Illsley parle longuement de la vie sur la route avec les intronisés au Rock and Roll Hall of Fame. “C’est extraordinaire ce dont Paul se souvient”, explique Illsley. “Parlez de me garder sur mes orteils, et chaque émission semble donner quelque chose de différent!”

Illsley et Cummins ont visité le spectacle à travers le Royaume-Uni en novembre dernier et au début de l’année, y compris une représentation au festival de Glastonburyet a joué en Allemagne, en Hollande et en Espagne. Les listes de jeux incluent des agrafes de Dire Straits comme ‘Sultans of Swing’, ‘Private Investigations’, ‘Roméo et Juliette’, ‘Brothers In Arms’ et ‘Money For Nothing’. album à venir pour l’air.

Les billets pour la tournée de mars de The Life And Times Of Dire Straits sont en vente dès maintenant dans les salles et tous les points de vente habituels, et plus d’informations sont disponibles sur Site Web de John, où un DVD du spectacle avec le guitariste Robbie McIntosh est également disponible.

Les dates de la tournée sont les suivantes:

11 mars Winchester, Théâtre Royal

12 mars Worcester, Huntingdon Hall

13 mars Witham, salle publique

16 mars Penistone, Paramount

17 mars Leeds, City Variétés

18 mars Morecambe, La Plateforme

20 mars Herne Bay, Kings Hall

22 mars Dorking, Dorking Halls

25 mars Bognor Regis, The Regis Center & Alexandra

26 mars Tewkesbury, Roses Theatre

27 mars Spalding, South Holland Centre

