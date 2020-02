Retour sur le classique éclectique de la fin des années 60 des Beach Boys

Alors que les années 60 touchaient à leur fin, Les garçons de la plage se sont retrouvés dans une période de transition. Après s’être éloigné des chansons de surf pour profiter d’un éventail d’influences, les fonctions de compositeur étaient de plus en plus réparties entre les membres du groupe et les collaborateurs externes. Pourtant, malgré de tels changements internes, leur dernier album de la décennie – 20/20 – était une œuvre cohérente qui présentait certaines des musiques les plus durables du groupe.

Éveils créatifs

Alors que 1968 copains ont trouvé que les Beach Boys tiraient tous dans la même direction pour produire un album d’une beauté subtile et douce, 20/20 reflétait les intérêts de plus en plus disparates des différents membres du groupe. Chuggers de surf nostalgiques (Brian Wilson et Mike Love co-écrire ‘Do It Again’) assis aux côtés de la pop harmonieuse (“I Can Hear Music”), tandis que “Bluebirds Over The Mountain” était le plus proche du groupe pour se rapprocher du folk-rock. Ailleurs, de somptueux supplices romantiques («Be With Me») luttent avec des rockers de bar sauvages («All I Want To Do») et des suites instrumentales Disney-Sweet («The Nearest Faraway Place»). Et ce n’est que la première moitié du record.

Brian Wilson s’était régulièrement retiré des projecteurs après SMiLE – le suivi prévu de l’étonnant un-deux de Sons d’animaux et «Good Vibrations» – a été abandonné en 1967. Mais alors que ses contributions sont devenues sporadiques, ses jeunes frères et sœurs, guitariste Carl et batteur Dennis, jouissaient de réveils créatifs.

Un tour de force émotionnel

Ses amis avaient présenté les premières chansons de Dennis, «Little Bird» et «Be Still». Soulful et contemplatif, l’écriture de Dennis a donné aux Beach Boys une toute autre dimension, et le 20/20, il a continué à se développer: “ Be With Me ” était un tour de force presque émotionnellement émouvant, avec Dennis le romantique incurable à la voix plaintive dans le au milieu de couches tourbillonnantes d’orchestrations luxuriantes. En comparaison, “All I Want To Do” pourrait être un rocker léger, excité et déchiré, mais cela a donné aux Beach Boys une crédibilité en tant que groupe de rock. “ Never Learn Not To Love ”, quant à lui, attire l’attention grâce à son auteur original (Dennis a réécrit “ Cease to Exist ” de Charles Manson), mais les ajustements lyriques et l’arrangement de Dennis ont rendu la version des Beach Boys pratiquement méconnaissable de la démo originale effrénée et effrayante de Manson .

Pendant ce temps, Carl Wilson commençait également à se faire sentir, arrangeant et produisant une version stellaire du hit de 1966 des Ronettes, produit par Phil Spector, «I Can Hear Music». Entre les mains de Carl, la chanson devient une merveille aérée, avec de superbes harmonies du reste du groupe soutenant le plus jeune frère Wilson.

Malgré son entrée réduite, deux des chansons de 20/20 de Brian, «I Went To Sleep» et «Time To Get Alone», sont des points forts absolus. “ Je suis allé dormir ” raconte d’une manière somnolente une journée typique pour Brian – marchant principalement dans le parc, regardant des arroseurs et des oiseaux, et somnolant – mais, aussi banal que soit le sujet, Brian a prouvé qu’il était capable de l’investir avec une vraie beauté, un notion appuyée par la glorieuse valse «Time To Get Alone». Les sessions SMiLE, cependant, n’étaient pas entièrement dans le passé: les harmonies extatiques et muettes de “ Our Prayer ” et la co-écriture de Van Dyke Parks “ Cabinessence ”, une saga frontière en miniature, ont été retirées de ce projet, complétant les contributions du frère aîné Wilson.

Vers l’avenir

Sorti le 10 février 1969, 20/20 a contribué à relancer la fortune commerciale des Beach Boys à la fin des années 60, en partie grâce à la nostalgie sur mesure de “ Do It Again ”, qui a fourni au groupe leur premier single du Top 20 depuis “Heroes And Villains” aux États-Unis. Et en Europe, le groupe connaît un succès renouvelé en live, notamment au Royaume-Uni. Plus important encore, cependant, 20/20 a changé la perception des gens des Beach Boys, préparant les fans au son mature qui a donné lieu à des albums historiques du début des années 70 comme Tournesol et Surf’s Up.

