Retour sur une grande soirée Grammy pour Kim Carnes

Une chanson qui existait depuis environ sept ans a connu une nuit glorieuse le 24 février 1982. L’artiste, Kim Carnes, enregistre depuis une décennie, avec un succès limité. La co-scénariste, Jackie DeShannon, avait conjointement composé des classiques comme «Needles and Pins», «When You Walk In The Room» et «Put A Little Love In Your Heart», et avait été l’un des premiers Les Beatles’Première tournée américaine. Puis vint ‘Les yeux de Bette Davis.’

DeShannon, écrivain, hitmaker et interprète depuis le début des années 1960, avait écrit la chanson qui a nommé l’une des stars les plus célèbres d’Hollywood pour le nouvel album de DeShannon en 1974, New Arrangement. Elle a co-écrit la chanson avec une autre chanteuse-compositrice-interprète de carrière, Donna Weiss, qui a enregistré pour la première fois à la fin des années 1960 et faisait partie de Joe CockerLa célèbre tournée Mad Dogs and Englishmen. Mais la version de DeShannon donne à la chanson un swing jazzy, en contraste avec ce qui allait lui arriver sept ans plus tard.

Carnes, quant à lui, avait a enregistré cinq albums depuis ses débuts en 1971, dont seule la dernière, Romance Dance, avait fait de véritables percées. Mais elle a ensuite enregistré l’album Mistaken Identity, sorti au printemps 1981 et contenant son arrangement remarquablement différent de «Bette Davis Eyes».

La chanson est devenue une sensation nationale et internationale, dépassant le Billboard Hot 100 pendant neuf semaines et devenant le plus grand succès américain de l’ensemble de 1981. Des nominations aux Grammy Awards ont suivi, et lorsque la 24e remise des prix a eu lieu au Shrine Auditorium, c’était une nuit de triomphe pour les écrivains et l’artiste.

‘Bette Davis Eyes’ a remporté le Grammy Record of the Year, pour Carnes et le producteur Val Garay, et Song of the Year, pour DeShannon et Weiss. Une grande soirée pour un quintuple vainqueur Quincy Jones, et une reconnaissance posthume de John Lennon, Kim Carnes et Jackie DeShannon sont également rentrés chez eux très heureux.

