Revisiter le Magnum Opus de Stevie Wonder

Il s’agit d’un véritable classique, dans un monde où cela est devenu une citation galvaudée. Le 18e album de Stevie Wonder a été libéré par Motown Records le 28 septembre 1976, et a commencé une semaine non consécutive au n ° 1 le 18 octobre. uDiscover pense que Songs In The Key Of Life est parmi les meilleurs albums de tous les temps, et nous sommes en bonne compagnie: il est classé n ° 56 sur la liste de Rolling Stone des 500 meilleurs albums; tous les deux Michael Jackson et George Michael l’a appelé leur album préféré de Stevie Wonder. Ces dernières années, de nombreux artistes hip-hop l’ont échantillonné et Will Smith a utilisé «I Wish» comme base de son numéro 1, «Wild Wild West».

Ce double album est la crème de la crème absolue de ce qui a été surnommé la «période classique» de Wonder. Il a été enregistré en partie au Record Plant à Hollywood, à Sausalito Music Factory et à Hit Factory à New York, mais la majorité a été capturée à Crystal Sounds Hollywood. Les morceaux datent de 1974 à 1976.

Écoutez Songs In The Key Of Life en ce moment

En plus du double LP, la sortie originale contenait un EP bonus de quatre chansons qui montre encore l’étendue de la vision de Stevie et sa créativité apparemment sans limites. Trop souvent, les doubles albums semblaient étirer la matière, mais ici, chaque morceau est un tueur.

Quelque part, environ 130 personnes ont travaillé sur Key Of Life, mais c’est Stevie qui brille sur chaque piste, dominant tous les aspects en tant qu’interprète et producteur. Son savoir-faire suprême est là dans chaque groove. Parmi les personnes qui ont travaillé sur l’album figurent Herbie Hancock, qui a joué Fender Rhodes sur “As”; George Benson, qui a joué de la guitare électrique sur ‘Another Star’ et Minnie Riperton et Deniece Williams ont ajouté des chœurs sur ‘Ordinary Pain’. Michael Sembello, 22 ans, a joué de la guitare sur plusieurs pistes et a également co-écrit ‘Saturn’ avec Wonder.

L’album regorge de chansons socialement conscientes comme «Village Ghetto Land» et «Black Man» (co-écrit avec Gary Byrd), «Pastime Paradise» et la magnifique «Have a Talk With God», co-écrite avec Calvin Hardaway. Il existe également des chansons d’amour classiques de Stevie, dont la chanson d’ouverture «Love’s In Need Of Love Today», le «As» susmentionné, l’exquise «If It’s Magic» et la joyeuse «Isn’t She Lovely».

Key Of Life est devenu le deuxième album le plus vendu de 1977 aux États-Unis, y déplaçant à lui seul dix millions d’exemplaires. Il s’agissait de l’album R & B / soul le plus vendu du palmarès de fin d’année de Billboard, ainsi que du n ° 2 au Royaume-Uni.

En février 1977, Wonder a été nominé pour sept Grammy Awards, dont celui de l’album de l’année, prix qu’il avait déjà remporté deux fois, en 1974 et 1975, pour la première finale d’Innervisions and Fulfillingness. Dans la compétition, il a remporté quatre Grammys: Album de l’année, Meilleure performance vocale pop masculine, Meilleure performance vocale R&B masculine et Producteur de l’année.

Les chansons dans la clé de la vie peuvent être achetées ici.

Écoutez le meilleur de Stevie Wonder sur Apple Music et Spotify.