Revisiter le premier album de Norah Jones

Trois ans après le début de la septième décennie de Blue Note Records – le célèbre label de jazz – a signé un artiste qui s’est avéré à la fois controversé et brillant. Mais la question que tout le monde se posait à l’époque était… est-ce du jazz?

Norah Jones vient d’un formidable stock musical. Son père est le célèbre joueur de sitar Ravi Shankar, sa mère la célèbre productrice de concerts américaine Sue Jones. Née à Brooklyn en 1979 puis élevée au Texas, elle a montré un énorme talent de pianiste et a rapidement été plongée dans les œuvres de Bill Evans et Billie Holiday. Major de piano jazz à l’Université de North Texas, ses premières collaborations avec Jesse Harris et Richard Julian l’ont placée sur la voie du country.

Norah est retourné à New York en 2000 et a commencé les répétitions de ce qu’on appelle à juste titre First Sessions et du premier album, Come Away With Me. Tout le monde voulait signer Norah, mais elle voulait signer avec Blue Note. Bruce Lundvell, le responsable du label, et Michael Cuscuna, qui avait travaillé sur le label pendant des décennies, étaient excités.

Écoutez Come Away With Me dès maintenant.

«J’étais absolument ravi lorsque Bruce a signé Norah Jones», explique Cuscuna. «Elle était une artiste de jazz, jouant du piano et chantant des standards avec une basse acoustique et une batteuse de jazz. Lorsque ses démos ont commencé à montrer plus de directions pop et country, Bruce, avec toute sa préoccupation pour l’intégrité de Blue Note, a proposé de la signer sur le label Manhattan, qui était plus orienté pop. Mais Norah a dit: «Non. Je veux être sur Blue Note. C’est avec qui j’ai signé. J’adore cette étiquette. J’ai grandi avec ça, et c’est là que je veux être. »»

L’album de Norah Jones s’est avéré être une sensation. Le 26 janvier 2003, son album prend la première place du palmarès Billboard. Lundvall et les autres de Blue Note pensaient qu’ils pourraient vendre 200 000 exemplaires, et Cuscuna se souvient: «Nous aurions été ravis s’il avait fait cela, mais il a fini par vendre 10 millions d’exemplaires sur sa propre vapeur. C’était très bizarre, une de ces choses vraiment bizarres à regarder se produire. »Le 10 millions n’était qu’aux États-Unis et dans la première vague de sa sortie; dans le monde entier, il s’est vendu à plus de 25 millions d’exemplaires et est considéré comme un «standard» moderne semblable à la tapisserie de Carole King du début des années 70. Rien de ce que Blue Note n’a jamais sorti n’a vendu plus… enfin, pas si loin.

Norah Jones a atteint le sommet du palmarès du Billboard en 2002, et l’année suivante Come Away With Me a remporté huit Grammy Awards, dont Album Of The Year, et au cours des 12 mois qui ont suivi, il a reçu des éloges de la part de presque tous les trimestres.

Un critique a affirmé qu’il s’agissait de «l’album le plus éblouissant que Blue Note ait jamais sorti». Et à ce moment-là, il avait raison. Mais est-ce important? Comme Ray Charles a déclaré: «Il n’existe que deux types de musique… bons et mauvais.» Le même critique qui l’a trouvé «sans éblouissement» s’est plaint que «la voix de Jones domine le disque» – ce qui est sûrement le point? Elle a une belle voix douce et mélodieuse, et elle vous attire dès les premiers mots qu’elle chante: “Je ne sais pas pourquoi …” Je ne sais pas pourquoi les gens ne peuvent pas simplement l’apprécier pour ce qu’elle est – un disque magnifiquement conçu, enregistré et joué par des experts.

L’intimité des 14 chansons est ce qui rend cela si spécial. C’est comme écouter les pensées privées de quelqu’un et sa maturité dément l’âge de Jones – elle avait 22 ans quand elle l’a fait. Mis à part le morceau d’ouverture, qui a également fait le Billboard Top 30, sa reprise de Hank Williams“Cold Cold Heart et le délicat” Come Away With Me “sont les coupes hors concours.

Comme Brian Bacchus, l’homme A&R de Blue Note le disait à l’époque: “Nous l’avons laissée trouver sa propre direction … Nous savions que si elle pouvait développer son écriture et que nous pouvions trouver de grandes chansons, ça marcherait.” Et garçon, est-ce que ça marche. Peu de disques au 21e siècle ont résonné comme celui-ci. Écoutez maintenant et préparez-vous à être séduit.

