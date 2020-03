Revisiter les albums Sublime des années 80 de Rory Gallagher

À la fin de 1976, Rory Gallagher avait exploité un talent prodigieux et une éthique de travail admirable pour récolter des récompenses appréciables. Avec six albums studio acclamés par la critique et deux LP live à son actif, le troubadour irlandais très admiré avait amassé un formidable catalogue solo, tandis que sa redoutable réputation en direct a assuré que sa base de fans mondiale continue de se développer.

En 1977, cependant, la scène musicale plus large a fait un tour de frein à main inattendu, grâce à l’arrivée des punk firebrands Ramones, Sex Pistols et Le choc: tenues dont la mission collective (au moins au début) était d’amener un lance-flammes à des actes de rock établis qui, selon eux, faisaient preuve d’un excès inutile de virtuosité.

Bien que sa passion brute et son intégrité au niveau de la rue lui aient permis d’éviter la canne de la nouvelle race, le punk avait néanmoins une incidence sur l’avenir immédiat de Rory Gallagher. Après avoir été pionnier (et vedette) du tout premier concert de rock irlandais en plein air, Macroom Mountain Dew Festival, en juin 77, Gallagher a mené son groupe à travers une tournée mondiale de six mois, après quoi il a assisté à la dernière émission américaine de Sex Pistols, à San Francisco’s Winterland Ballroom, en janvier 1978.

Au moment où les Pistols ont frappé la ville, Gallagher et compagnie venaient de terminer un album de sessions en Californie avec le producteur Elliot Mazer (Le groupe, Neil Young, Janis Joplin), mais après que son admiration pour l’énergie brute et nihiliste des Pistolets ait aggravé sa frustration face au processus de mixage compliqué des séances dirigées par Mazer, Rory a estimé que des changements radicaux étaient nécessaires.

En supprimant les sessions, Gallagher a reconfiguré la composition de son groupe, en conservant le bassiste Gerry McAvoy mais en se dispensant du claviériste Lou Martin et en remplaçant le batteur Rod de’Ath par l’ex-sensationnel Alex Harvey Band, le skinsman Ted McKenna. Réduit à leur poids au combat, ce nouveau trio électrique s’est installé à Cologne pour enregistrer la photo-finish d’octobre 1978. Alors que l’album résultant était en grande partie dépourvu d’influences discernables de blues, il était toujours bourré de faits saillants tels que les rockers meurtriers “Shadow Play” et “The Last Of The Independents”, et le féroce “Cruise On Out” aux saveurs rockabilly.

Photo-Finish comprenait également des prises de chansons nouvellement enregistrées des sessions de San Francisco, parmi lesquelles “ Overnight Bag ” et “ Mississippi Sheiks ”, mais en 2011, les passionnés ont finalement pu entendre les sessions Elliot Mazer dans leur intégralité, lorsque Eagle Rock a publié les excellentes notes. De San Francisco. La longue session a inclus des inclinaisons radicalement différentes sur les agrafes Photo-Finish, comme une puissante prise électrique assistée par un violon de “Sheisss du Mississippi” et une “Brute Force And Ignorance” améliorée au saxophone. La sortie à titre posthume tant attendue a également ravi les fans avec l’inclusion d’un set live de décembre 1979 de Old Waldorf à San Francisco.

Gallagher a passé une grande partie de 1979 à améliorer sa réputation sur la route aux États-Unis et son prochain album, Top Priority d’août 1979, l’a de nouveau trouvé pesant sur un ensemble de rock’n’roll anthémique de haute qualité. Les ballades et les incursions acoustiques étaient à nouveau sensiblement absentes, mais Top Priority comprenait de nombreux essentiels de Gallagher, gracieuseté de l’exubérante “Just Hit Town”, du style rock sudiste “Bad Penny” et de l’humoriste et magnifique “Philby”. Cédant à son amour pour les histoires d’espionnage et le film noir, Gallagher a basé cette dernière chanson sur l’histoire réelle de Kim Philby, le célèbre agent double britannique de l’époque de la guerre froide pour l’Union soviétique, et il a même employé Pete TownshendLe sitar électrique corail donne une touche de mystique à l’est du bloc à l’un de ses morceaux les plus évocateurs.

Après la sortie de Top Priority, Rory et ses fidèles soldats ont passé une autre année à faire le tour de la planète, avec l’album live d’août 1980, Stage Struck, documentant la programmation Gallagher / McAvoy / McKenna dans toute sa splendeur. Après Live In Europe et la tumultueuse Irish Tour ’74, cette troisième missive live a plus que tenu ses promesses, avec le trio serré envoyant des versions adrénalisées des récents favoris ‘Shadow Play’, ‘Follow Me’ et l’hymne du motard ‘Shinkicker’ avec aplomb venimeux, et Rory montrant sa maîtrise de la guitare slide sur “The Last Of The Independents” et le blues contemporain robuste, “Keychain”.

Peu d’actes rock de la journée pouvaient rivaliser avec Rory Gallagher, Gerry McAvoy et Ted McKenna à plein régime, mais après Stage Struck, Gallagher a de nouveau reconfiguré son groupe, remplaçant McKenna par Brendan O’Neill et rédigeant l’ancien claviériste de Brinsley Schwartz Bob Andrews. Le nouveau line-up a fait ses armes avec Jinx de mai 1982, pour lequel Rory a également fait appel au saxophoniste Dick Parry, réputé pour sa contribution à Pink FloydLégendaire Le côté obscur de la Lune.

En conséquence, Jinx était plus large, avec des rockers musclés tels que “ Big Guns ” et “ Bourbon ” entrecoupés de matériaux plus subtils tels que la glorieuse ballade bluesy “ Easy Come, Easy Go ” et une puissante couverture de style Delta de Louisiana Red’s «Ride On Red, Ride On» dans lequel Gallagher a creusé profondément pour produire l’un de ses solos de diapositives électriques les plus époustouflants.

Bien qu’il s’agisse d’une version distinguée, Jinx s’est avéré être le chant du cygne de Rory Gallagher Chrysalis. Il a continué à tourner sans relâche, devenant l’un des premiers artistes de rock occidental à interpréter des dates de Eastern Bloc en 1985, mais cinq ans se sont écoulés avant que Defender n’apparaisse sur son propre label, Capo, via Demon Records. En tête du classement indépendant du Royaume-Uni, Defender était une autre version de choix, Gallagher relayant une histoire de difficultés financières dramatiques sur le rockabilly de style Sun Studios de «Loanshark Blues»; revisitant son amour de la fiction policière à la dure sur le «Continental Op» en feu; et jeter une prise convaincante de gravier Sonny Boy Williamson“Ne commencez pas à me parler”.

Bien que le retour à la mêlée se soit bien fait, Defender a sans doute été usurpé par Fresh Evidence de mai 1990, qui – bien que personne ne s’en soit rendu compte à l’époque – serait le dernier album de Rory Gallagher sorti de son vivant. C’était aussi l’un de ses meilleurs, avec une diffusion éclectique de matériel allant du conte de pugiliste fier et provocant, “ Kid Gloves ”, au “ King Of Zydeco ” inspiré de Clifton Chenier et le rédempteur “ Heaven’s Gate ”, qui a pris son réplique du standard de blues glaçant de Robert Johnson «Hellhound On My Trail».

Fresh Evidence a fortement suggéré qu’une toute nouvelle phase de la carrière de Rory Gallagher allait se dérouler, mais pendant qu’il la suivait avec une vaste tournée mondiale en 1991 et d’autres spectacles importants, y compris une soirée légendaire au premier festival de jazz de Cork en 1993, ill la santé le ralentit progressivement. En 1995, Rory Gallagher est décédée de complications suite à une greffe du foie, à seulement 47 ans.

Sa musique estimable, cependant, continue de défier les ravages du temps, et son ensemble posthume habile et tout acoustique, Wheels Within Wheels, ajoute une coda finale digne à l’un des ensembles de travail les plus inspirants établis au nom du rock ” n’roll.

