«Revival»: le groupe Allman Brothers frappe la scène des célibataires

Au début de 1971, le buzz sur le Allman Brothers Band devenait aussi indéniable que l’un des solos de Duane. Ils avaient fait leurs débuts aux États-Unis LP, avec leur premier album éponyme, 12 mois plus tôt, après son modeste sommet n ° 188 en octobre 1970 avec Idlewild South, qui a atteint un sommet bien amélioré de 38 en décembre. Ensuite, une piste de celui-ci a jeté un coup d’œil au-dessus du parapet et est entrée dans les rangs sacrés du Billboard Hot 100.

L’album produit par Tom Dowd a commencé avec une chanson de Dickey Betts intitulée ‘La relance.’ Sorti en tant que Capricorne / Atco 45 avec le sous-titre “Love Is Everywhere” ajouté entre parenthèses pour aider les programmeurs de radio, le morceau a été répertorié dans la section Bubbling Under du magazine juste avant et après Noël. Le 9 janvier 1971, alors que la diffusion aérienne s’étendait des albums et des magasins de rock universitaire à un certain nombre de stations aventureuses parmi les 40 meilleures, le morceau a franchi la barrière de la pop, entrant dans le Hot 100 au n ° 92. Sa voix chorale dans la seconde moitié a donné la chanson quelque chose d’un rock gospel.

Cette semaine, George Harrison était dans le troisième d’une course de quatre semaines au sommet du classement des célibataires américains avec «My Sweet Lord», et les gros nouveaux records dans le top dix étaient Les Bee Gees«Lonely Days» et «Stoney End» de Barbra Streisand. Les trois nouvelles entrées les plus élevées étaient toutes britanniques: «When I’m Dead And Gone» de McGuinness Flint au n ° 85, «Beautiful People» des New Seekers à 86 et John Lennon«Mère» à 87 ans.

Triste à dire, “Revival” (Love Is Everywhere) “ne l’a pas fait plus haut que sa position d’entrée, tenant au n ° 92 une semaine plus tard, puis tombant au n ° 100 et hors du graphique. Il faudra 15 mois avant que le groupe ne revienne au classement des singles avec “ Ain’t Wastin ‘Time No More’ ‘et l’été de 1973 avant que “ Ramblin’ Man ” ne les mène au n ° 2, mais les Allmans se développent toutes directions.

“Revival” est sur l’album Idlewild South du Allman Brothers Band, qui peut être acheté ici.