Revivez le concert qu’Andrea Bocelli a offert à la cathédrale de Milan

Ce dimanche 12 avril, le ténor Andrea Bocelli a donné un concert sans public à la cathédrale de Milan, en Italie, pour faire une «prière» musicale et demander “le don de la foi et de l’espérance” à l’humanité, tant pour faire face à la pandémie de coronavirus –Qui a l’Italie comme l’un des pays les plus touchés–, comme pour lou cela se produit une fois terminé, car selon ce qu’il a dit dans une interview à l’agence EFE, il faudra avoir beaucoup de patience pour revenir au rythme de vie que l’on connaissait.

C’était à travers le spectacle appelé #MusicForHope (musique pour l’espoir), un concert organisé par un petit groupe de personnes et qui a été diffusé en direct à des milliers de personnes via la chaîne YouTube de Bocelli, où le ténor italien il a interprété plusieurs morceaux de musique bien connus, comme “Ave Maria” du compositeur français Charles Gounod et “Amazing Grace” de John Newton, entre autres.

Accompagné uniquement d’Emanuel Carlo Vianelli, organiste de la cathédrale de Milan, et présentant des images de l’enceinte et d’autres monuments connus en Europe tels que l’Arc de Triomphe et la Tour Eiffel – sans personne, en raison de l’enfermement dans lequel se trouve la majorité de la population européenne – Andrea Bocelli a donné un concert de près de 25 minutes qui a été émouvant pour de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux.

Regarder le concert d’Andrea Bocelli sur votre tube pic.twitter.com/r2o00zH2tD

– misael navas (@ misael_666) 12 avril 2020

Voir Andrea Bocelli chanter «Amazing Grace» à l’extérieur de la cathédrale de Milan pic.twitter.com/XOOb179ZLD

– Luis (@soybuensalvaje) 12 avril 2020

Images magnifiques mais effrayantes au concert «Musique pour l’espoir» d’Andrea Bocelli du Duomo de Milan. pic.twitter.com/MPEYQZvWTq

– Edna Targaryen (@Muerdecabras) 12 avril 2020

Si pour une raison quelconque vous l’avez manqué, nous vous laissons ici le concert qu’Andrea Bocelli a offert au Duomo de Milan le dimanche de Pâques: