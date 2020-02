Revivez le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LIV

Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl de cette année était sans aucun doute celui où la puissance latine a montré la domination musicale que chaque fois a sur le public américain et sur le monde entier. Nous ne le disons pas seulement pour Jennifer Lopez et Shakira, les responsables de ce spectacle, également par les invités que les artistes ont eu lors de leur présentation.

Que cela nous plaise ou non, le reggaeton occupe de plus en plus de place dans l’industrie musicale internationale, et s’il y a quelques années, il était impensable que des artistes latins – ou de ce genre – se présentent devant un public qui ne parle pas cette langue – ou même, on croyait que ces espaces comme ceux du Super Bowl n’étaient réservés qu’aux artistes anglo-saxons -, Aujourd’hui, tout ce qui est resté dans le passé.

Ce dimanche 2 février, cela a été plus que prouvé avec la présentation de Shakira, Jennifer et son entourage au spectacle de la mi-temps, qui Elle a commencé avec Shakira jouant “Loba”, accompagnée de plusieurs danseurs habillés en tenue rouge comme la sienne.

“Eyes like this” fut le moment où la chanteuse colombienne – accompagnée d’une ficelle – a cédé la place à la version anglaise de “Luck”, où elle a montré son incomparable mouvement des hanches. “I Like It” a commencé à sonner et Bad Bunny a fait son apparition sur la scène du Super Bowl, comme les rumeurs l’ont mentionné il y a quelques heures.

La chanteuse colombienne a donné un aperçu de sa carrière, effectuant “Chantage” –Dans sa version sauce et mélangé avec «Callaita» par Benito Antonio Martínez–, “Les hanches ne mentent pas”, Il a illuminé le stade avec plusieurs feux d’artifice et ce soir jusqu’à ce que Shakira ait osé faire du corwdsurf parmi le public qui était là.

Le tour de Jennifer Lopez est venu avec l’artiste montée sur une plate-forme, d’où il a commencé à interpréter sa célèbre chanson “Jenny du bloc”ainsi que “Get Right”, toutes deux dans lesquelles elle était accompagnée de danseurs vêtus de noir et blanc dans une scène circulaire de couleurs.

Avec une pole dance au rythme de “If You Had My Love”, du coup mais sans surprise J Balvin semble interpréter un remix de sa chanson “My people” avec J-lo intitulé “L’amour ne coûte rien”. Entre danses et chorégraphies, Jennifer López a également chanté une de ses chansons les plus connues: «On the Floor»

Le drapeau portoricain est apparu avec la fille de Marc Anthony, ce qui a amené Jennifer López et Shakira à s’intégrer dans le même scénario et là L’artiste colombien a interprété les tubes comme «Waka Waka». À la fin, le spectacle, plein de chorégraphie et de costumes lumineux, s’est terminé avec López et Shakira sur une plate-forme surélevée, remerciant le public de les avoir là-bas cette nuit-là.

Oui bien pPour beaucoup, il n’est toujours pas agréable, acceptable ou même «normal» de voir des artistes du genre urbain sur les plus grandes scènes et spectacles du monde, comme ce soir, n’est pas quelque chose de surprenant ou qui n’a pas été vu venir ces dernières années.

La preuve en est les collaborations d’artistes latins avec les anglo-saxons (Nicki Minaj et Karol G; Drake et Bad Bunny; J Balvin avec les Black Eyed Peas), qui ils deviennent plus fréquents et à son tour, le reggaeton sera plus populaire et accepté dans diverses parties du monde.

En fin de compte, les faits et les faits sont là. Les Latinos s’emparent de plus de marchés dans le monde, dans la mesure où ils ont cessé d’être une deuxième option et sont devenus une priorité, et qui ne l’a pas vu ou n’a pas voulu le voir, il suffit de regarder l’émission à temps partiel du Super Bowl LIV pour le convaincre.

Un spectacle qui sans aucun doute C’est là que plus de chansons en espagnol ont été jouées, et qu’il nous laisse voir l’ouverture au genre urbain que la NFL – l’un des événements sportifs les plus importants du monde – a déjà osé ​​donner, même si beaucoup n’ont pas encore osé le faire.