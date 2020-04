Revivez les meilleures performances du concert One World: Together At Home

La musique est l’un des débouchés que nous avons constaté ces jours-ci pour nous sentir moins accablés lorsque nous sommes à la maison face à la pandémie de coronavirus. Au-delà de remonter le moral dans ces moments difficiles, depuis de nombreuses années, il nous a montré qu’il a la capacité de déplacer des masses pour faire un changement. Au cours de ces semaines, nous avons vu plusieurs musiciens et groupes jouer de chez eux, mais personne n’a rassemblé autant de personnes que One World: Together At Home.

Ce spectacle a été organisé par le même Lady gaga et pendant près de huit heures, de nombreux artistes que nous aimons et respectons ont défilé, parmi lesquels de grands noms tels que Paul McCartney, Les Rolling Stones, Elton John, Stevie Wonder, The Killers, Billie Eilish, Eddie Vedder et bien d’autres avec un seul objectif: Soutenez la Global Citizen Association et l’Organisation mondiale de la santé dans leur lutte quotidienne contre COVID-19.

Le concert a commencé presque à 1 heure de l’après-midi (Mexique central) avec un message de Gaga elle-même pour remercier tous ceux qui soutiennent cette cause, et depuis lors, certains artistes de toutes sortes ont commencé à défiler, à chanter et à jouer dans le confort de leur foyer pour cet événement sans précédent. Pendant les premières heures, nous avons eu la chance d’écouter Liam Payne et Niall Horan (ex One Direction), Hozier, Adam Lambert convoiter R.E.M., Jennifer Hudson –Laying Cats tristement célèbre chanson, Rita Ora chanter avec le micro de son ordinateur, jiar jiar, et même Charlie Puth jouer “See You Again” (oui, le Fast and Furious).

En plus des musiciens, dans le monde entier: ensemble chez nous, il y avait des espaces de stationnement spéciaux, tels que le Jack noir exercice ou Matthew McConaughey et Sarah Jessica Parker encourager tous ceux qui regardaient le spectacle à faire un don à cette noble cause, donc c’était un vrai spectacle où ils ont réuni le meilleur de la musique avec des figures de divertissement joufflues.

#TogetherAtHome jack exercice noir était tout ce dont vous aviez besoin et ne savait pas pic.twitter.com/svj8J3sOZ3 – Karen Soler 🥀🇨🇴 (@EndGameTheFight) 18 avril 2020

Le premier moment que beaucoup d’entre nous attendaient et qui nous a donné une peau chinoise a été lorsque Brandon Flowers et Ronnie Vanucci Jr. de The Killers sont apparus à l’écran pour jouer l’un de ces classiques que nous aimons tous chanter, “Mr, Brightside”. Bien sûr, nous nous déchirons tous le ventre avec le I NEVEEEEEEEEER à la fin. Plus tard, ils reviendraient pour lancer leur dernier single, “Caution”.

Les Killers chantant M. Brightside étaient ce dont j’avais besoin pour égayer ma journée. #TogetherAtHome pic.twitter.com/pYPp7uAizm – Ro (@Rojr_) 18 avril 2020

Pour sa part, Les tombolas Milky Chance sont arrivées à One World: Together At Home pour jouer leur “Stolen Dance”, qui a emporté toute cette vague dansante laissez-le comme une version acoustique totalement mélancolique. Si vous ne nous croyez pas, consultez-le ci-dessous:

#TogetherAtHome avec une de mes chansons préférées !! 🥳🥳 Milky Chance – Stolen Dance pic.twitter.com/gB3JWZwWVD – Alejandro Lezcano G. (@AlejandroLezG) 18 avril 2020

Pour tous ceux qui attendaient d’entendre des légendes presque depuis le début, cela a été accompli presque immédiatement, car parmi les musiciens de la nouvelle génération, le grand Annie Lennox d’Eurythmics, qui en plus de donner un message de soutien à ceux qui étaient connectés en regardant le concert une belle version pour piano de “I Saved The World Today” est sortie.

C’est ainsi que certains invités spéciaux sont apparus, même si nous avons été surpris de voir que même SpongeBob est sorti de Bikini Bottom pendant un certain temps pour montrer au monde comment ils devraient se laver les mains en ce moment. Sans aucun doute l’un des moments que tous les fans ont adoré.

Plus tard, un énorme combo d’artistes arriverait pour égayer l’après-midi Ellie Goulding et son célèbre “Love Me Like You Do”, Jessie J nous émouvant avec sa performance passionnante, Jack Johnson apportant de bonnes vibrations avec sa chanson “Better Together”, la talentueuse Christine et les reines chantant son dernier single, Kesha avec une présentation quelque peu étrange, FINNES nous montrant ses chansons seul et même Zucchero convoiter “Everybodys ‘Gotta Learn Parfois”.

Et bien sûr, il y aurait des actes pour obtenir nos meilleurs pas de danse, car Sofi Tukker –Le duo de New York– est apparu pour mettre ces battements dont nous avons tellement besoin en ce moment pour commencer une énorme rave à la maison. Vous souvenez-vous de la danse que vous avez préparée au Corona Capital 2019? Eh bien, ils nous ont rappelé un peu cette époque où nous étions heureux et ne le savions pas.

Nous avons tiré au sort comme toujours Sofi Tukker ✨ Drinkee #TogetherAtHome pic.twitter.com/4kUWz7oLic – Brendi (@ BrenCM5) 18 avril 2020

Bien que tous ces artistes aient tiré au sort comme les grands pendant près de six heures ininterrompues, le meilleur était encore à venir. À 7 heures du soir, le concert a été transféré sur certaines chaînes de télévision, où nous verrions maintenant les prénoms qui nous ont émus lorsque ce concert a été annoncé. Ils nous ont accueillis dans cette nouvelle étape de One World: Together At Home Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon et Stephen Colbert, qui, avec leur sens de l’humour caractéristique, a présenté la personne responsable de tout cela, Lady gaga.

La chanteuse – qui a retardé la sortie de son prochain disque – a remercié tous ceux qui font partie de cet événement historique et elle a immédiatement commencé à jouer «Smile» de Nat King Cole, avec son chant au pied du piano et nous donnant une lueur d’espoir au milieu de tout ce que nous vivons.

Bien sûr, les artistes lourds viendraient rapidement, car après quelques segments montrant des efforts à travers le monde contre le coronavirus, Colbert a accueilli le grand Stevie merveille. Bien que nous nous attendions tous à entendre certains de ses classiques, le chanteur de funk, soul et R&B a décidé de rendre hommage à Bill Withers en mélangeant sa chanson “Love’s In Need of Love Today” avec “Lean On Me” du légendaire musicien, récemment décédé de COVID-19.

Peut-être que beaucoup d’entre nous sont venus à ce concert pour voir Sir Paul McCartney le casser comme toujours, et d’abord Il est apparu pour jouer une des chansons qui ne peuvent pas manquer dans ses spectacles, “Lady Madonna” des Beatles, mais cette fois, en plus de parler d’une femme, il a décidé de changer un peu les paroles pour le dédier à tous les médecins et aux personnes qui prennent des risques dans cette pandémie.

L’un de ceux qui ont commencé ce genre de concerts de charité était Elton John, mais ne pouvait pas manquer One World: Together At HomeEt je n’ai pu le faire qu’en faisant une présentation spectaculaire. Utiliser le patio de sa maison pour pouvoir jouer à son aise, le chanteur anglais a chanté à côté de son piano pour nous tous “Je suis toujours debout”, nous invitant à résister et à faire ressortir le meilleur de nous dans cette situation très tendue, et la vérité est que nous l’apprécions totalement.

Après avoir vu Camila Cabello et Shawn Mendes convoitant «What a Wonderful World», cette chanson qui nous fait pleurer de Louis Armstrong, ce fut le tour de l’un des rockeurs préférés de nous tous: le seigneur Eddie Vedder. Qui à cette occasion a quitté la guitare pendant un certain temps pour jouer avec un orgue «River Cross», l’une des chansons qui apparaissent sur le nouvel album de Pearl Jam, Gigaton.

Et s’il y avait Paul McCartney, bien sûr, leurs grands amis, les Rolling Stones, devaient sortir. Tout le monde joue à domicile et par appel vidéo en Zoom, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts et Ronnie Wood se sont associés pour jouer “Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez”, l’un des nombreux hymnes que le groupe légendaire nous a laissé pendant plus de cinq décennies à bascule dur et solide. Avez-vous remarqué que Keith trichait? Un vrai patron.

Nous avons déjà parlé de la sortie de la caste de la vieille école dans ce concert, mais nous devons également mentionner la nouvelle génération qui mange le monde en ce moment. L’un d’eux est Lizzo, qui, avec cette présence spectaculaire et cette voix chargée, nous a donné une interprétation spectaculaire de “A Change Is Gonna Come”, une phrase qui est tout à fait vraie pour faire face à ce que nous traversons.

Ayant beaucoup d’artistes réunis pour un concert aussi spécial, bien sûr, une collaboration viendrait à un moment donné, et cela nous a été apporté par le bon John Legend, qui a commencé à jouer le classique de Ben E. King, “Stand By Me”. Bien que la question soit déjà très émotionnelle, les choses se sont améliorées lorsque le chanteur britannique l’a rejoint, Sam smith, combinant leurs voix pour nous apporter une version spectaculaire de cette chanson universelle.

À Billie Joe Armstrong Nous l’aimons beaucoup pour avoir rendu notre adolescence quelque chose de plus supportable avec les chansons qu’il a composées pour Green Day, et dans One World: Together At Home semble jouer une des chansons qui rappellent l’un des moments les plus personnels de sa vie, “Wake Me Up When September Ends”. Que la première pierre soit lancée par ceux qui n’étaient pas ravis lorsque Billie a joué les premiers accords.

On sait que Billie Eilish est l’une des grandes promesses de la musique d’aujourd’hui –Pas pour rien, il a obtenu le travail d’écrire et de composer la chanson pour le film de James Bond 25–, mais en dépit d’être une grande chanteuse et une tombola sur scène, la vérité était un peu due à sa participation à One World: Together At Home, car elle avait un peu peur en chantant “Sunny” avec son frère FINNEAS. Quoi qu’il en soit, nous lui pardonnons car il a encore un long chemin à parcourir.

Des derniers actes de la nuit qui nous ont surpris, Taylor Swift a pris une petite étoile, car cela a montré qu’elle a beaucoup mûri avec l’interprétation qu’elle a donnée de “Bientôt tu iras mieux” –Une chanson qu’il a composée spécialement pour sa mère et qui a été créée lors de ce concert – qui est venue ponctuellement pour terminer ce spectacle qui a réuni le meilleur des meilleurs de la musique et du divertissement.

Pour clore en beauté, une des collaborations les plus spéciales de la nuit est apparue, impliquant le pianiste Lang Lang et aux porte-parole de Céline Dion, Andrea Bocelli, Lady Gaga et John Legend chantant ensemble «The Prayer» du chanteur canadien. Et même si cela peut sembler un peu étrange, la vérité est que cette énorme combinaison de voix sonnait de façon spectaculaire et était parfaite pour terminer une journée pleine de musique et de nombreux sentiments mitigés.