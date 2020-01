Revolution Saints Feat. Blades, Aldrich, Castronovo: vidéo lyrique “ plus proche ”

SAINTS DE RÉVOLUTION, le groupe avec Deen Castronovo (PÉRIPLE, MAUVAIS ANGLAIS), Doug Aldrich (LES MORTS QUOTIDIENS, SERPENT BLANC, DIO), et Jack Blades (NIGHT RANGER, DAMN YANKEES), sortira son troisième album studio complet, “Monter”, le 24 janvier via Frontiers Music Srl.

La vidéo lyrique officielle de la chanson “Plus proche” peut être vu ci-dessous.

Comme pour les deux premiers albums bien reçus, SAINTS DE RÉVOLUTION ramènent le style rock mélodique classique qui a ravi et ravi des légions de fans dans les années 80 et 90 et le fait encore aujourd’hui. Des voix inspirantes et édifiantes, des mélodies envoûtantes et une musicalité à tomber par terre sont ce que vous obtenez ici.

Manier à merveille la batterie et le chant est le seul et unique Castronovo. Déjà réputé pour ses talents de percussionniste et ses chœurs dans PÉRIPLE, MAUVAIS ANGLAIS, et plus, DeenLes excellents talents de chanteur reçoivent une fois de plus un coup de projecteur bien mérité sur cette version. À la basse, et le chant co-lead sur quelques pistes, Lames est bien connu pour son approche mélodique mais hard-rock de l’écriture de chansons et de la lecture via plusieurs albums classiques de son groupe principal NIGHT RANGER, ainsi qu’avec le DAMN YANKEES et le SHAW / BLADES versions. À la guitare, Aldrich prête son attaque de guitare fougueuse pour compléter ce groupe de rock mélodique de rêve devenu réalité. Doug, qui est parti SERPENT BLANC après une course fructueuse de 12 ans (y compris la co-écriture de 2010 acclamé par la critique “Pour toujours” version) et aussi de PLUIE BRÛLANTE et anciennement de DIO, a un pedigree profond et est l’un des guitaristes rock les plus respectés d’aujourd’hui.

Vous pouvez dire par le nom – et les noms impliqués – que SAINTS DE RÉVOLUTION ne va pas être votre groupe rock’n roll moyen. Le projet est la vision de Frontières‘ Président Serafino Perugino, qui depuis des années espérait travailler sur un projet où Deen serait le chanteur principal. Ayant déjà travaillé avec les trois artistes sur différents projets sur Frontières, ayant Deen, Jack et Doug à bord ensemble était un rêve devenu réalité pour Perugino

Avec une production supervisée de plus en plus demandée en interne Frontières homme Alessandro Del Vecchio, le processus d’enregistrement a eu lieu à Milan et en Doug et Jackpossède ses propres studios en Californie et à Seattle. L’écriture de chansons a été gérée par Del Vecchio, Aldrich, et Lames, avec les contributions d’un autre Frontières artiste d’enregistrement Dan Rossall (des nouveaux arrivants du Royaume-Uni PASSION). À noter, la ballade poignante “Yeux d’un enfant” a été écrit par Jack Blades et Tommy Shaw.

“Monter” liste des pistes:

01. Quand le chagrin est passé



02. Prix ​​à payer



03. Monter



04. Rentrer à la maison



05. Plus proche



06. Plus haute



07. Parle moi



08. Ce n’est pas la fin (c’est juste le début)



09. Million de miles



dix. Gagner ou perdre



11. Yeux d’un enfant

S’aligner:

Deen Castronovo: chant, batterie



Jack Blades: basse, chant



Doug Aldrich: guitares

Avec:

Alessandro Del Vecchio: claviers, chœurs,



Lunakaire: chant invité sur “Talk To Me”

Produit par Alessandro Del Vecchio



