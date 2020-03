Rex Brown en tournée d’hypothétique Pantera Tribute: ‘I’m In’

Rex Brown dit qu’il est prêt à faire équipe avec Philip Anselmo et Zakk Wylde pour une tournée spéciale célébrant la musique de PANTERA.

marron a fait le commentaire en réponse à une interview “Dimebag” Darrell Abbottest la petite amie de longue date Rita Haney a donné le mois dernier dans lequel elle a dit qu’elle serait “définitivement” en faveur de Anselmo, marron et Wylde se lancer dans un tel trek.

Huit jours après BLABBERMOUTH.NET première publication Haneyremarques de, marron a pris son Twitter d’écrire: “Je veux m’assurer que ppl comprend ce que je suis sur le point de tweeter .. Ce n’est pas à Rita pour dire ce qui va se passer, Philippe Et je dis … je suis dedans !! Creuser?!?!?”

Rita discuté de la possibilité de l’ancien PANTERA membres et OZZY OSBOURNE guitariste rend hommage à Dimebag et son frère Vinnie Paul Abbott en parlant à “Le Blairing Out avec Eric Blair Show” sur le tapis rouge du Ronnie James Dio 10e Gala des prix commémoratifs le 20 février à l’Avalon de Los Angeles.

Elle a dit: “Je ne pense pas qu’il puisse y avoir PANTERA réunion, mais je pense que ses deux frères restants, Rex et Philippe, s’ils voulaient honorer Darrell et Vinnie, en ce qui concerne d’où je viens et ce que je crois Darrell croirait – parce qu’il était la personne la plus indulgente que je connaisse – je crois qu’il serait honoré. C’est une sorte de cliché à dire, mais il serait vraiment reconnaissant d’avoir autant d’importance pour eux. Et je pense que s’ils veulent honorer leurs frères déchus avec un hommage, je pense que c’est super. Mais en ce qui concerne essayer de dire mettre PANTERA de retour ensemble, PANTERA hommage, ceci et cela, non – c’est désagréable sans ces autres gars. Mais je pense qu’en tant qu’hommage, ce serait vraiment une bonne chose. Parce que je sais, du point de vue d’un fan, si je n’avais pas pu les voir jouer ou entendre ces chansons – les chansons, elles comptent tellement pour moi; je peux imaginer [they do to] d’autres personnes aussi. Je pense que c’est génial qu’ils puissent au moins le voir jouer, et par des gens qui les aiment vraiment. Donc, oui, je pense que ce serait vraiment cool. “

Lorsqu’on lui a demandé de préciser si elle “serait d’accord avec une tournée”, elle a répondu: “Je le ferais certainement. Je voudrais être à chaque spectacle. [Laughs]”

L’année dernière, Anselmo dit au Chili Humo Negro qu’il envisagerait de se réunir avec Wylde et marron et performant PANTERA‘s des chansons classiques en concert. “Bien, Zakk est un homme occupé “, at-il dit.” Il fait son propre groupe, il fait des trucs avec Ozzy et tout ça. Nous en avons parlé peut-être une fois. Et je pense que tout le monde – tout le monde – est … Je suppose qu’ils sont comme moi. Gardez l’esprit ouvert à ce sujet. Nous verrons. Mais je sais de tout le travail acharné avec[[Anselmo‘s] LES ILLEGAUX [project] ici pour réussir ces chansons, nous tous, nous devrions prendre du temps libre et vraiment nous entraîner ensemble et obtenir que tout soit parfait. C’est donc beaucoup de travail. Et je fais beaucoup de groupes, mec, en ce moment. [But] si tout était aligné, je le ferais – bien sûr. Putain ouais! Pourquoi pas?”

Zakk était également ouvert à l’idée, racontant “Le spectacle Cassius Morris” octobre dernier: “Quand Saint Vinnie était toujours là, ils en parlaient alors. Je veux dire, la façon dont je l’ai toujours regardé est que c’est un PANTERA célébration et un honneur. Je veux dire, tous les soirs avec lesquels je joue Ozz, nous honorons Saint Rhoads [enretard[lateOzzy guitariste Randy Rhoads]. Je joue Excité des trucs tous les soirs, et je suis béni et c’est un honneur de le faire. Fondamentalement, nous rendons hommage à Excité tous les soirs – garder sa musique vivante.

“Si nous nous réunissions et que nous finissons par le faire, ce serait comme … je regarde ça comme si Eric Clapton est sorti et était avec Mitch [[Mitchell, Jimi Hendrixle batteur de]et Noel [[Redding, Hendrixle bassiste]et chanter et jouer Jimides chansons, et il honore Jimi, parce que c’était son copain.

“Personne ne remplace personne. Personne ne remplace Randy Rhoads – il était unique. Tout comme personne ne remplace Jimi Hendrix et personne ne remplace Dîme [enretard[latePANTERA guitariste «Dimebag» Darrell Abbott]- ou Vinnie.

“Si[[LED] ZEPPELIN sortait, et si Jasonc’est[[Bonham]jouer de la batterie, personne ne remplace son père. Ce qu’ils font, c’est célébrer la grandeur de son père et ce qu’il a accompli et toutes les montagnes avec lesquelles il a conquis ZEPPELIN.

“C’est plus un hommage et une célébration que ça ne l’est … Vous ne pouvez remplacer aucune de ces personnes dont je parle – ce sont tous des gars légendaires. Mais, oui, vous célébrez simplement toutes leurs réalisations – c’est tout.”

Parlez d’un possible PANTERA les “retrouvailles” se sont intensifiées Anselmo rejoint régulièrement Wyldec’est SOCIÉTÉ D’ÉTIQUETTE NOIRE effectuer PANTERAla chanson de “Je suis cassé” pendant VERS LE BAS2014 sur le “Revolver Golden Gods Tour”. Ce buzz n’est devenu plus fort qu’après marron a rejoint la confiture le 23 mai 2014 lorsque la tournée a traversé le Texas.

Jusqu’à son décès en juin 2018, Vinnie est resté en termes non parlants avec Anselmo, que le batteur a indirectement blâmé pour Dimebagest la mort.

Vinnie Paul et Dimebag cofondé PANTERA. Quand PANTERA rompu en 2003, ils ont formé DAMAGEPLAN. Le 8 décembre 2004, lors d’une représentation avec DAMAGEPLAN à la Villa Alrosa à Columbus, Ohio, Dimebag a été abattu sur scène par un schizophrène en difficulté qui croyait que les membres de PANTERA volaient ses pensées.



Je veux m’assurer que les gens comprennent ce que je suis sur le point de tweeter .. Ce n’est pas à Rita de dire ce qui va se passer, seulement ce que Philip et moi disons … je suis dedans !! Creuser?!?!?

– REX BROWN (@REJASFROMTEJAS) 2 mars 2020



