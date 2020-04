RIAA riposte à Spinrilla suite à la réclamation de faux avis de retrait du DMCA

La Recording Industry Association of America (RIAA) riposte contre les allégations selon lesquelles elle aurait faussement émis des avis de violation du droit d’auteur DMCA.

Il y a environ une semaine, Digital Music News a rapporté que Spinrilla avait intenté une action contre la RIAA pour une série d’avis de violation du droit d’auteur DMCA prétendument sans fondement. Spinrilla a affirmé que lesdits avis avaient distrait les employés et consommé des ressources précieuses, en plus de nuire à certains utilisateurs innocents (dont les profils avaient été accidentellement suspendus ou interdits en raison des ordres).

Maintenant, dans un nouveau dossier judiciaire, la RIAA a déclaré qu’elle n’avait pas émis de faux avis DMCA à Spinrilla et que les enquêtes sur les infractions étaient entièrement justifiées. En plus de tenter de rejeter le cas de Spinrilla ― en disant que l’argument “n’allègue pas le simple fait minimum” exigé en vertu de la loi citée, la RIAA a tenté de mettre en doute plusieurs des facettes les plus importantes de l’argument de Spinrilla.

Plus précisément, la RIAA a indiqué que la poursuite de Spinrilla était centrée sur un seul avis DMCA des «plus d’un millier de fichiers contrefaisants» avec lesquels elle était en cause, et que ce pilier de leur affaire «était insuffisant pour formuler une allégation car elle ne reposait sur rien de plus que pure conjecture. ”

La RIAA a également poursuivi le rejet de l’affaire Spinrilla parce que l’entreprise n’a jamais «supprimé ou désactivé l’accès au seul fichier audio qu’elle identifie» ni subi les dommages liés à cette opération. En d’autres termes, ils ne se sont jamais conformés à l’avis DMCA, ils ne pouvaient donc pas en perdre de l’argent ou des ressources.

Enfin, le dossier a souligné que Spinrilla et la RIAA sont engagées dans un autre procès, entièrement distinct et ont allégué que ce nouveau dépôt “est une tentative évidente et sans fondement d’attirer l’attention de la Cour” de l’affaire initiale.

Déposée en 2017 par les grandes maisons de disques (avec le soutien de la RIAA), la plainte concerne une violation présumée du droit d’auteur à grande échelle sur Spinrilla et une prétendue volonté de la part des dirigeants de la société de laisser les utilisateurs publier librement des œuvres protégées. .

En supposant qu’un juge autorise le procès pour faux avis de retrait de Spinrilla, l’affaire nécessitera probablement plus de temps que d’habitude pour être renvoyée devant les tribunaux, compte tenu des retards généralisés du système juridique résultant de la pandémie de coronavirus (COVID-19).