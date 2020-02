Rich Robinson des Black Crowes nie avoir refusé l’offre de Jimmy Page de collaborer sur une nouvelle musique

LES CROWES NOIRES guitariste Rich Robinson a réfuté Steve Gormanaffirme qu’il a refusé une offre d’écrire de la musique avec jimmy Page.

Dans son livre “Difficile à gérer: la vie et la mort des foules noires”, Gormam dit qu’il a appris de Page que le légendaire LED ZEPPELIN guitariste voulait écrire des chansons avec le Robinson frères pour ce qui à l’époque était censé être LES CROWES NOIRES‘prochain disque, mais que Riches lui a soufflé avec un “Non merci! … Nous n’avons pas besoin de plus de chansons.” “J’ai été insulté,” Page aurait dit au batteur, qui a furieusement appelé LES CROWES‘manager et lui a dit: “Je conduis vers le Connecticut, et je vais tuer Riches dans sa maison. “

S’adressant au magazine Classic Rock du Royaume-Uni, Robinson dit qu’il n’y a aucune validité à Gormancompte de. “Absolument pas vrai” Riches m’a dit. “Je me souviens d’avoir eu des conversations avec Jimmy, lui disant: “Hé, si vous avez toujours voulu faire un disque ou faire quelque chose, j’aimerais aider de toutes les manières possibles.” Jimmyest un brillant musicien, une personne brillante. J’ai adoré jouer avec lui. “

Il a continué: “jimmy Page veut écrire des chansons pour moi, et je vais dire: ‘Tu sais quoi, Jimmy? LED ZEPPELIN ça allait, mais je ne vais pas le faire ‘? C’est la chose la plus absurde que j’ai entendue de ma vie. “

En octobre 1999, Page fait équipe avec LES CROWES NOIRES pour une performance de deux nuits de matériel de la LED ZEPPELIN catalogue et anciens standards blues et rock. Un album live, “Vivre au Grec”, a été enregistré lors de ces émissions et sorti en février 2000. L’ensemble était dominé par LED ZEPPELIN airs, avec un mélange de pépites de blues classiques et de couvertures de FLEETWOOD MAC et Pagepremier groupe, THE YARDBIRDS. (En raison d’obligations contractuelles, aucun CROWES des chansons étaient incluses.)

Gorman n’est pas impliqué dans LES CROWES NOIRESLa prochaine tournée de retrouvailles, qui doit débuter le 17 juin à l’Amphithéâtre Austin360 d’Austin à Austin, se terminera le 19 septembre au Forum de L.A. Chris et Rich Robinson sera une toute nouvelle gamme de LES CROWES avec Sans terre guitariste Isaiah Mitchell, ancien BANDE DE CAMIONS TEDESCHI bassiste Tim Lefebvre de même que UNE FOIS ET UNE FUTURE BANDE membres Joel Robinow sur les claviers et Raj Ojha sur des tambours.

