Richard Russell, chef des enregistrements XL, annonce de nouveaux mémoires

Richard Russell, le producteur et musicien qui dirige XL Recordings, a annoncé un nouveau mémoire sur l’histoire de trois décennies du label. Ça s’appelle Libération par l’audition et ça sort le 2 avril via la maison d’édition de livres de musique White Rabbit. Le livre racontera l’histoire des premières années de Russell, son travail de production avec Bobby Womack et Gil Scott-Heron, son propre travail sous le nom de Everything Is Recorded, et plus encore.

“La rédaction de ce livre a été pour moi l’occasion de réfléchir sur les dernières décennies”, a déclaré Russell dans un communiqué. «J’espère que les gens en tireront quelque chose. J’ai essayé de ne pas faire de compromis dans tout ce que j’ai fait, et cela inclut écrire Libération par l’audition. “

Lisez l’interview du 5-10-15-20 de Pitchfork avec Richard Russell.

.