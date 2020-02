Richard Russell de XL annonce un nouvel album tout enregistré

Richard Russell, le producteur et musicien le plus connu en tant que chef de XL Recordings, a annoncé un nouvel album de son projet Everything Is Recorded. FRIDAY FOREVER sort le 3 avril via XL – un jour après la sortie de ses nouveaux mémoires. Il a également partagé une nouvelle chanson de l’album. Écoutez «03:15 AM / CAVIAR», qui présente Ghostface Killah et Infinite Coles, ci-dessous.

En plus de Ghostface et infinite Coles, le nouvel album présente A.K. Paul, icône de Crass Penny Rimbaud, FLOHIO, James Massiah, Berwyn, Maria Somerville, Kean Kavanagh et plus encore. L’album raconte une histoire qui commence à 21h46. un vendredi soir et se termine à 11 h 59 le lendemain.

