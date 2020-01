Richard Thompson réfléchit à son public en expansion

Richard Thompson est l’un de ces artistes dont l’influence sur ses collègues musiciens et son approbation critique dépassent son impact commercial. Mais le 29 janvier 1994, après plus d’un quart de siècle d’enregistrement, il fait pour la première fois le top 30 du palmarès des albums britanniques en tant qu’artiste solo, avec l’album du Capitole Mirror Blue.

Écoutez Mirror Blue maintenant.

Le grand guitariste et compositeur anglais a d’abord atteint les charts britanniques en tant que membre de Convention de Fairport en 1969, lorsque Unhalfbricking est passé au n ° 12. Après avoir quitté Fairport, son excellent travail avec sa femme de l’époque, Linda, a été acclamé, mais n’a malheureusement pas eu d’impact sur les charts britanniques. Ce n’est que lors de son set solo de 1985 pendant sa période Polydor, Across A Crowded Room, que Thompson a enregistré sa propre position sur la carte, et même alors seulement au n ° 80.

Deux autres versions, Daring Adventures et Amnesia, ont également vacillé pendant une semaine dans les échelons inférieurs du top 100, avant la reprise significative au début des années 1990. Alors que le travail de l’artiste commençait à être plus largement apprécié par les acheteurs de disques avertis de la nouvelle décennie, Rumour and Sigh de 1991 est devenu son tout premier album solo parmi les 40 premiers, atteignant le 32e rang.

Mirror Blue, la septième sortie solo de Richard, a été produite, comme Rumor and Sigh, par Mitchell Froom (qui jouait également des claviers) et enregistrée à Los Angeles et à Londres. Il présente des mélodies durables comme la charmante ballade “ Beeswing ”, la jaunty “ Je ne peux pas me réveiller pour sauver ma vie ” et la nerveuse et obsédante “ The Way That It Shows ”. Les invités comprenaient des notables tels que Danny Thompson, Jerry Scheff et Pete Thomas des attractions.

Remarquablement, il faudra encore 16 ans avant que Thompson n’atteigne le top 20 avec l’une de ses sorties solo, lorsque Dream Attic atteint le n ° 20. En juillet 2015, il fait une nouvelle percée, avec son tout premier album du top 10, Still, dans une carrière qui continue de ravir. En 2019, il a célébré son 70e anniversaire avec un concert de stars au Royal Albert Hall avec David Gilmour, Loudon Wainwright III, Eliza Carthy, Martin Carthy, l’ex-femme Linda Thompson, de nombreux autres membres de la famille et d’anciens camarades de groupe de Fairport.

Mirror Blue peut être acheté ici.

Suivez la playlist British Folk d’uDiscover.