Richie Faulkner de Judas Priest bloque avec un outil à Nashville

JUDAS PRIEST guitariste Richie Faulkner rejoint OUTIL sur scène hier soir (mercredi 29 janvier) à la Bridgestone Arena de Nashville, Tennessee pour interpréter la chanson “Jambi”.

Lorsqu’un participant a souligné Twitter cette Richie venait de jouer avec OUTIL, Faulkner – qui appelle actuellement la maison de Nashville – a répondu: “Ce fut un plaisir et un honneur de jouer pour vous les gars”

En raison de OUTILstricte politique anti-téléphone portable de ses spectacles, aucune séquence vidéo de FaulknerLe jam avec le groupe est encore apparu en ligne.

OUTIL a été honoré d’un Grammy dans la catégorie “Best Metal Performance” lors de la cérémonie de pré-télédiffusion de la 62e édition Grammy Awards, qui s’est tenue dimanche soir dernier (26 janvier) au Staples Center de Los Angeles. OUTIL a été nominé pour “7empest”, un morceau de son album 2019 “Peur Inoculum”.

Sur sa tournée actuelle, OUTIL a joué des sets de deux heures et demie, avec un chanteur Maynard James Keenan passer l’intégralité en évitant les projecteurs, en chantant principalement dans l’ombre, sur un ensemble de contremarches à l’arrière de la scène.

OUTILLa gamme de Keenan, le batteur Danny Carey, guitariste Adam Jones et bassiste Justin Chancellor.

En 2020, PRÊTRE célébrera son 50e anniversaire en se lançant dans une tournée spéciale.



C’était moi. Ce fut un plaisir et un honneur de jouer pour vous les gars RHRF DOTF https://t.co/EUu5L2XsD0

– Richie Faulkner (@RichieFaulkner) 30 janvier 2020

Oui Chris, j’ai joué au Jambi avec les gars RHRF DOTF https://t.co/E9aL2hLrb5

– Richie Faulkner (@RichieFaulkner) 30 janvier 2020



