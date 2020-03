Richie Kotzen achève le travail sur la «nouvelle collection de chansons»

Richie Kotzen a mis la touche finale à “une nouvelle collection de chansons musicales”. Le guitariste / chanteur a annoncé l’achèvement du projet dans un Instagram poster plus tôt dans la journée (samedi 14 mars). Il a ajouté: “Je ne sais pas comment ni quand il sera présenté ou comment il s’appellera, mais après avoir enregistré et sorti un album de 50 chansons (seul pour la grande majorité de celui-ci), je dirai que c’était bien d’avoir un partenaire dans le crime sur celui-là.”

Kotzen22e album solo, “50 pour 50”, est sorti le mois dernier via son propre label personnalisé, Headroom-Inc. La collection de trois disques est exactement ce que le titre implique: une collection de 50 compositions inédites produites, interprétées et écrites par Kotzen en l’honneur de son anniversaire. C’est la suite de son acclamé par la critique “Salting Earth” album, sorti en avril 2017 via Headroom-Inc.

Dans une récente interview avec KMUW.org, Kotzen a parlé de son processus d’écriture de chansons: “Ce qui se passe avec moi est l’une des deux choses. Je vais avoir une idée pour une chanson et je vais l’enregistrer, parce que je ne veux pas l’oublier. ou je vais heurter un mur. Si je frappe le mur, je m’en éloigne. Cela pourrait être une raison quelconque. Les paroles pourraient être terminées mais peut-être que je ne savais pas où j’allais avec la production. le morceau est fait et je n’ai pas d’idée de paroles. Je ne crois pas au blocage des écrivains. Une fois que vous en êtes à un point où vous n’avez pas d’idée, il ne reste plus rien à écrire… Il y a des semaines qui passent quand je n’en Je ne touche même pas la guitare. Je ne la regarde pas et je ne m’approche pas du piano. Quand je vais en tournée, je prendrai un mini-système d’enregistrement avec moi. C’est si facile à faire de nos jours. “

Kotzen a continué en disant qu’il avait encore “plus de matériel inachevé” des sessions pour “50 pour 50”. Il a dit: “Je plaisantais avec quelqu’un en disant: ‘Je vais sortir un record en juin appelé ’10 à partir de 50 ‘. Dix morceaux bonus qui n’ont pas fait cet album. Je ne dis pas que je vais le faire mais je plaisantais à ce sujet. Je ne suis pas sûr que je vais toujours faire des disques, mais je suis sûr que tant que je serai là, je vais toujours écrire une chanson en quelque sorte. ”



