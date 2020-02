Richie Kotzen chanterait-il pour Soundgarden lors d’une tournée de retour hypothétique? Il répond

Richie Kotzen dit qu’il “devrait être un peu idiot” pour refuser une opportunité SOUNDGARDEN sur une hypothétique tournée de retour.

Le musicien de 50 ans, qui chante depuis l’âge de 17 ans, a souvent été comparé à la fin SOUNDGARDEN chanteur Chris Cornell en raison de sa capacité à émettre “des rugissements à pleine gorge une minute et à chanter avec empathie rauque la prochaine.” (Stereoboard, 2013)

Interrogé dans une nouvelle interview avec Izzy Presley de “Un autre podcast FN” s’il accepterait une offre de jouer avec SOUNDGARDEN si le groupe venait à lui avec “le bon numéro” Kotzen a répondu (entendre l’audio ci-dessous): “Cela n’a rien à voir avec les chiffres; ce ne serait pas un jeu de nombres. Je pense que ce serait un honneur pour quiconque d’avoir cette opportunité. Et encore une fois, cela remonte à la phrase que j’ai dit plus tôt: «Ne vous mettez jamais dans la peau d’un grand homme». Mais je pense que cet appel téléphonique, que ce soit moi ou quelqu’un d’autre, serait un véritable honneur, et je pense que quelqu’un devrait être un peu idiot pour dire «non». “

Pendant le même chat, Kotzen reconnu des similitudes entre sa voix et celle de Cornell, mais a nié qu’il ait jamais été directement inspiré par la fin SOUNDGARDEN et AUDIOSLAVE chanteur.

“Eh bien, je pense que c’est un compliment,” Richie dit des comparaisons. “Il est l’un des plus grands chanteurs de rock de notre génération, donc c’est définitivement un compliment. Et je pense que les gens font des comparaisons, parce que c’est ce qu’ils font – ils entendent des choses qui résonnent qui sont familières. Maintenant, la comparaison, je pense, est une coïncidence . – Je pense que je suis un peu trop vieux et je le fais depuis un peu trop longtemps pour dire que son travail a eu une influence directe sur ce que je fais. Mais je pourrais dire que nous avons probablement eu des influences similaires. Et je peux dire que je pense que c’est un artiste fantastique et étonnant. Et c’est un honneur d’être comparé à quelqu’un qui est génial.

“Ma plus grande influence en tant que chanteur est Terence Trent D’Arby” Kotzen expliqué. “Et c’est de là que vient ce son. Donc, le son qui a amené les gens du rock à mentionner Chris, J’ai eu ce son, et je dois admettre que je l’ai retiré de Terence Trent D’Arby. Donc les gens du rock, beaucoup d’entre eux, ne comprendront pas ça, parce qu’ils n’écoutent pas ce genre de musique. Donc ils disent Chris. S’ils faisaient leurs recherches, ils sauraient que j’ai écouté Terence, J’ai écouté[[David] Coverdale et Glenn Hughes et Ronnie Dio et Paul Rodgers. C’est donc une coïncidence, mais c’est un très beau compliment. Et être comparé à quelqu’un de si formidable est toujours une bonne chose. “

Kotzen effectué le AUDIOSLAVE classique “Cochise” – qui a été initialement co-écrit et chanté par Cornell – à “Soundcheck Live” événement en janvier 2017 au Lucky Strike Live à Los Angeles, Californie. Le rejoindre pour la restitution était Tom Morello (RAGE CONTRE LA MACHINE, AUDIOSLAVE, PROPHÈTES DE RAGE), Nuno Bettencourt (EXTRÊME), Marty O’Brien (LITA FORD) et Glen Sobel (ALICE COOPER). Vous pouvez voir ci-dessous des séquences vidéo filmées par des fans.

Kotzen22e album solo, “50 pour 50” est désormais disponible via sa propre étiquette personnalisée, Headroom-Inc. La collection de trois disques est exactement ce que le titre implique: une collection de 50 compositions inédites produites, interprétées et écrites par Kotzen en l’honneur de son anniversaire. C’est la suite de son acclamé par la critique “Salting Earth” album, sorti le 14 avril 2017 via Headroom-Inc.

Cornell est décédé en mai 2017 après avoir été retrouvé sans réponse dans sa chambre d’hôtel à Détroit. SOUNDGARDEN avait joué un spectacle plus tôt dans la soirée. L’homme de 52 ans avait des sédatifs et un médicament contre l’anxiété dans son système, mais est décédé des suites de sa pendaison.



