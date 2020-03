Richie Kotzen renvoie à Blabbermouth.Net ‘Hate Bitches’

Richie Kotzen a riposté au BLABBERMOUTH.NET “haine chiennes” qui a réagi négativement à ses récents commentaires sur la pandémie de coronavirus qui a balayé les États-Unis et le reste du monde.

Dans une interview avec Anne Erickson de Radio à encre audio, Kotzen a déclaré qu’il n’avait pas “bien compris” le “pandémonium fou” autour de la propagation rapide du coronavirus et pourquoi il avait causé tant d’annulations et de reports dans le monde entier. Il a dit: “Les dernières nouvelles sont que 24 personnes sont mortes [in the U.S.] avec le coronavirus, mais tous avaient d’autres maladies, donc ce n’est pas très différent de quelqu’un qui est déjà malade et d’une sorte de grippe qui le fait disparaître – cela se transforme en pneumonie ou ce que vous avez. Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas médecin, mais pour une raison quelconque, il semble qu’il y ait beaucoup plus de panique folle autour de cette chose que je ne comprends pas très bien. Je me souviens que dans les années 90, j’avais beaucoup d’amis qui sont morts du sida, et je ne me souviens pas de cette panique. Je ne comprends pas très bien. Je ne veux pas le saper, mais cela semble juste un peu étrange – il semble très étrange. “Il a ajouté:” Je déteste dire que cela semble être une réaction excessive massive, mais quand vous regardez les chiffres et les virus passés, ou quoi que ce soit vous voulez l’appeler, cela me semble un peu étrange. Mais je ne suis pas un scientifique et je ne sais pas. Je n’ai aucune idée.”

Après KotzenLes commentaires de BLABBERMOUTH.NET, un certain nombre de personnes ont critiqué le guitariste / chanteur pour avoir comparé le coronavirus à la grippe, disant qu’il est pire que la grippe saisonnière et soulignant le fait que cette maladie tue une plus grande proportion de personnes, en particulier celles de plus de 80 ans.

Plus tôt aujourd’hui, Kotzen a pris ses médias sociaux pour clarifier ses remarques et se moquer de certains des BLABBERMOUTH.NET des commentateurs qui ont contesté son évaluation de la réponse mondiale à la pandémie, expliquant qu’il se demandait simplement s’il était “vraiment nécessaire” de fermer des entreprises et des pays entiers pour lutter contre la maladie.

Kotzen a écrit: “Cher Blabbermouth.com [sic] communauté,

“En réponse à vos commentaires concernant ma récente interview audio …

«Je vais vous dire ce que JE COMPRENDS après avoir lu certains de ces commentaires haineux et c’est pourquoi tant d’entre vous achètent autant de papier hygiénique que vous. Cette question a reçu une réponse pour moi.

“CLARIFICATION … Mes pensées dans cette interview étaient vraiment avec VOUS les masses … pas tellement moi personnellement en tant qu’individu seul. Mes pensées étaient motivées par le désir que les gens restent harmonieux et calmes. J’exprimais ma ‘pensée’ que peut-être le la couverture médiatique était un peu irresponsable et alimentait une hystérie qui PEUT entraîner des conséquences mondiales plus lourdes que le virus lui-même.

“POUR L’AFFAIRE DE L’EXEMPLE … Je dois supposer que la plupart d’entre vous” les fervents commentateurs “ne sont pas riches indépendamment et que la plupart d’entre vous travaillent ce qui serait classé comme des emplois normaux payer chèque pour payer chèque … oui? La question est … comment sont tu vas survivre quand tout est fermé et que tu ne peux pas travailler ou acheter des marchandises?

“Fuck the virus… Si vous êtes en bonne santé avec quelques grosses pièces de monnaie dans la banque, vous serez probablement bien jusqu’à ce que cela explose, mais tout le concept



de fermer des entreprises et des pays entiers, de faire des descentes dans les supermarchés et autres va sûrement foutre un tas de baiseurs innocents en ce qui concerne les finances et, plus important encore, la survie de base. Je me demandais simplement si c’était vraiment nécessaire. C’est ce sentiment qui a motivé ma réponse. Peut-être que je n’ai pas réussi à exposer l’image complète qui était dans mon esprit en ce moment. Je suis un peu une chienne spatiale parfois. Le fait est que je ne sais pas… Ce n’est qu’une pensée… une opinion si vous voulez.

“Alors à vous tous”blabbermouth je déteste les chiennes merci pour l’attention… J’apprécie que vous consacriez même la plus petite partie de votre temps à la cause de Richie Kotzen… ET j’espère sincèrement que personne ne tombe malade en phase terminale de Corona et j’espère que vous trouverez une bonne utilisation avec tout ce papier toilette et ne vous chiez pas à mort… ET si vous avez le malheur d’attraper la Corona sachez qu’elle devrait être exploitée avec une Mezcal Tequila bien vieillie.

“En clôture … à l’occasion ‘Blabbermouth love ‘please know that I Love You Back

“Cordialement, Richie Kotzen Los Angeles USA

“#Opinion”

Kotzen22e album solo, “50 pour 50” est désormais disponible via sa propre étiquette personnalisée, Headroom-Inc. La collection de trois disques est exactement ce que le titre implique: une collection de 50 compositions inédites produites, interprétées et écrites par Kotzen en l’honneur de son anniversaire. C’est la suite de son acclamé par la critique “Salting Earth” album, sorti en avril 2017 via Headroom-Inc.



Chère communauté Blabbermouth.com,

En réponse à vos commentaires concernant ma récente interview audio …

Je te le dirai…

Publié par Richie Kotzen le vendredi 13 mars 2020

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).