Richie Kotzen sur The Winery Dogs: «Nous avons tous convenu que nous aimerions faire un troisième enregistrement»

Dans une toute nouvelle interview avec “Le Classic Metal Show”, guitariste / chanteur Richie Kotzen a été interrogé sur le statut de LES CHIENS DE LA CAVE, son power trio avec batteur Mike Portnoy (THÉÂTRE DU RÊVE, AVENGED SEVENFOLD) et légendaire bassiste Billy Sheehan (MONSIEUR. GROS, TALAS, DAVID LEE ROTH). Il a dit (entendre l’audio ci-dessous): “Le premier enregistrement [2013’s self-titled effort] était juste quelque chose auquel les gens ont répondu à un niveau auquel je pense qu’aucun d’entre nous ne s’attendait. Nous avons vraiment dégagé beaucoup de chaleur de cela. Et puis, pour être tout à fait honnête sur tout, à ce moment-là, à la fin de cela, après ce disque, je voulais revenir en arrière et faire tout ce que je faisais avant. Personnellement, à aucun moment de ma vie je ne me suis jamais assis et je n’ai pas pensé: «Je veux faire partie d’un groupe à plein temps». Je n’ai jamais eu ce fantasme. Je pense que beaucoup de musiciens l’ont fait. Quand j’étais jeune, je voulais être Prince ou David Bowie ou Stevie Wonder. J’ai juste un ADN différent. J’apprécie ce que j’ai fait avec le groupe, que ce soit POISON ou MONSIEUR. GROS ou Stanley Clarke. Et bien sûr, LES CHIENS DE LA CAVE était au sommet, parce que j’avais tellement de cœur dans ce projet. Mais après ce premier album, j’ai personnellement senti que c’était très exténuant – la tournée. Nous sommes allés partout, et [it was] allez, allez, allez, allez, allez, allez.

Il a poursuivi: “Je ne suis pas un chien de route. Je peux aller sur la route – je peux faire un mois ici, un mois là-bas, et c’est comme ça que je le fais quand je suis en solo. Je ferai un mois en Europe et Je rentrerai à la maison pendant trois mois. Et puis je partirai en Amérique du Sud pendant trois semaines, puis je rentrerai à la maison. J’étais vraiment content du disque et j’aime les gars, mais je n’avais pas envie Je devais rester sur la route pour le reste de ma vie. Ils voulaient vraiment entrer et faire un autre album, et je me souviens que la direction était très catégorique: “Tu dois y aller. Tu dois y aller.” Et ils ont aussi leur propre programme, et rien de tout cela n’a à voir avec la santé mentale ou physique de l’artiste. Donc, j’ai accepté de faire un autre disque, et nous l’avons fait [2015’s] ‘Hot Streak’et c’était cool, mais quand ça a fini, j’ai absolument dit: ‘J’ai fini pendant un moment. Je ne peux pas continuer comme ça, parce que c’est juste un animal différent. Et ces gars s’en vont – s’ils ne sont pas sortis avec un groupe, ils sont sortis avec un autre groupe. Ils adorent faire des tournées. J’adore écrire. J’aime les tournées et j’aime jouer en live, mais j’aime écrire et j’aime créer. Mais la réalité est que nous sommes sortis en mai [2019] et nous avons fait une tournée très amusante – nous nous entendions bien et tout était super. Et donc nous avons tous convenu que nous aimerions faire un troisième album et nous aimerions faire un troisième cycle d’album, ce qui impliquerait beaucoup de tournées et tout ce genre de choses. Je pense donc que le timing arrive à un point où il est logique. “

Le mois dernier, Portnoy Raconté Perspectives sonores cette LES CHIENS DE LA CAVE‘La tournée 2019 a été faite “juste pour le plaisir – juste pour aucune autre raison que de jouer à nouveau ensemble, car cela faisait quelques années. Je pense que cela a ravivé notre amour les uns pour les autres, et je pense que cela nous a montré qu’il y avait il y a encore tellement de fans qui aiment ce groupe “, a-t-il expliqué. “Cela a ravivé notre désir de faire un autre album, donc je pense que dès que possible, nous le ferons.”

Kotzen22e album solo, “50 pour 50” est désormais disponible via sa propre étiquette personnalisée, Headroom-Inc. La collection de trois disques est exactement ce que le titre implique: une collection de 50 compositions inédites produites, interprétées et écrites par Kotzen en l’honneur de son anniversaire. C’est la suite de son acclamé par la critique “Salting Earth” album, sorti le 14 avril 2017 via Headroom-Inc.

Portnoy et Sheehan passera une grande partie de la première moitié de 2020 sur la route avec SONS OF APOLLO, dont la tournée mondiale en soutien à “MMXX” a débuté le 23 janvier à Sacramento, en Californie.



