Rick James accusé de viol – 15 ans après sa mort

Une femme qui prétend avoir été violée par Rick James en 1979 poursuit sa succession en dommages-intérêts.

L’identité de la femme n’a pas encore été révélée publiquement et l’incident présumé aurait eu lieu dans un foyer de groupe alors que la femme avait 15 ans. Dans le dossier du tribunal, il a été indiqué que James tenait le visage de la femme dans un oreiller et menaçait de la “couper” si elle résistait ou tentait d’alerter les autres.

Des détails supplémentaires, notamment des témoins, des preuves médicales, etc., n’ont pas été précisés. La plainte a été déposée dans le cadre de la Child Victims Act de l’État de New York, une loi qui prévoit un délai légal d’un an pour ceux qui ont été agressés sexuellement dans leur enfance; des accusations peuvent être portées contre des accusateurs présumés au cours de cette période, et les législateurs de New York envisageraient d’allonger la durée du projet de loi.

Rick James a connu une carrière réussie et de grande envergure au cours des années 1970 et 80, ainsi qu’une sorte de résurgence de carrière peu de temps avant sa mort en 2004.

Cependant, l’artiste lauréat d’un Grammy (en tant que compositeur pour «U Can’t Touch This»; MC Hammer a échantillonné «Super Freak» lors de la création du morceau à succès) avait longtemps lutté contre la toxicomanie, y compris une surdose de 1984 et une accusation de 1991 de détention une femme en otage et en abusant pendant près d’une semaine (sous l’influence de la cocaïne). Il a également été reconnu coupable d’avoir kidnappé le directeur de la musique Mary Sauger et de l’avoir agressée pendant près d’une journée.

James a été reconnu coupable et a purgé deux ans derrière les barreaux (d’une peine de cinq ans) pour ses actes; un jury lui a également ordonné de verser à Sauger un million de dollars. De plus, l’hôtel et une société de sécurité privée ont été reconnus coupables de ne pas avoir aidé Sauger et ont été condamnés à lui verser près d’un million de dollars de plus.

Le chanteur / compositeur est décédé le 6 août 2004, à l’âge de 56 ans. Il avait travaillé avec l’auteur David Ritz pour élaborer une autobiographie, publiée à titre posthume sous le titre The Confessions of Rick James.