Rick James poursuivi à titre posthume pour agression sexuelle sur mineur en 1979

Remarque: Cet article traite des allégations d’agression sexuelle.

Une femme anonyme de New York demande des dommages et intérêts contre le défunt chanteur Rick James pour l’avoir violée en 1979 à l’âge de 15 ans, selon l’Associated Press et des documents judiciaires consultés par Pitchfork. Le procès a été intenté en vertu de la Child Victims Act de New York, un texte législatif signé en 2019 qui étend le délai de prescription pour les survivantes d’abus sexuels sur des enfants.

Dans un affidavit déposé le (13 février) devant la Cour suprême du comté d’Erie, la femme détaille un incident présumé du printemps 1979, au cours duquel elle prétend que James a visité le centre de détention pour adolescents où elle vivait. Le demandeur déclare que James a été amené dans la salle à manger pour rencontrer les filles qui vivaient au centre. Elle note que les autres filles étaient ravies de rencontrer James. “Je ne savais pas qui était Rick James et j’ai haussé les épaules et dit que je ne le connaissais pas”, écrit-elle dans le dossier. «Presque immédiatement, Rick James a été très suggestif et inapproprié envers moi. Il m’a mis très mal à l’aise. »

La plaignante déclare qu’après cet échange, elle s’est retirée dans sa chambre pour lire. «Alors que j’étais allongée sur le ventre sur mon lit», écrit-elle, «Rick James est entré dans ma chambre et s’est rapidement étendu sur moi. Il a attrapé mes cheveux et poussé ma tête dans l’oreiller. J’ai essayé de le combattre, mais il m’a dit: “Tais-toi et arrête de bouger ou je vais te couper.” Il m’a violemment arraché mes sous-vêtements et m’a violée violemment et éjaculé à l’intérieur de moi. ” James aurait ensuite menacé que si elle le disait à quelqu’un, il «saurait où la trouver».

La plaignante anonyme indique que l’incident présumé lui a causé des années de blessures physiques, psychologiques et émotionnelles. Elle cite également des problèmes d’abus d’alcool et de drogue, des pensées suicidaires, de la dépression, de l’anxiété et d’autres répercussions à la suite de l’agression présumée.

La femme réclame des dommages et intérêts d’un montant de 50 millions de dollars. Le James Ambrose Johnson Jr. 1999 Trust, qui est dirigé par la succession du défunt chanteur, a été officiellement convoqué par le tribunal.

James a été accusé d’abus dans le passé. En 1993, le chanteur a été reconnu coupable d’avoir agressé deux femmes. La première attaque a eu lieu en 1991, période pendant laquelle James et sa petite amie de l’époque, Tanya Anne Hijazi, ont été arrêtés pour avoir emprisonné et torturé une femme de 24 ans sur une période de trois jours au domicile de James’s Hollywood Hills. Le deuxième assaut s’est produit en 1992 dans une chambre d’hôtel alors qu’il était en liberté sous caution. James a ensuite été condamné à plus de deux ans de prison d’État. Un jury l’a acquitté pour torture.

En 2002, il faisait l’objet d’une enquête pour l’agression sexuelle présumée d’une femme à son domicile. James est décédé en 2004.

Pitchfork a contacté la succession de Rick James et l’avocat du demandeur pour obtenir des commentaires.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été victime d’une agression sexuelle, nous vous encourageons à demander de l’aide:

Ligne d’assistance nationale RAINN sur les agressions sexuelles http://www.rainn.org

1800656 ESPOIR (4673)

Ligne de texte de crise

http://www.facebook.com/crisistextline (support de chat)

SMS: envoyez «ICI» au 741-741

.