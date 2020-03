Rick Ross annonce une tournée avec 2 Chainz, T.I., Yo Gotti, More

Rick Ross a annoncé une nouvelle tournée avec 2 Chainz, T.I., Yo Gotti, Lil Kim, Jeezy et Boosie Badazz. DJ Drama est le DJ officiel de la tournée pour la majorité des dates. La tournée Feed the Streetz: Living Legendz Edition démarre à Atlanta, en Géorgie, le 24 avril et s’arrête à Houston, Brooklyn, Los Angeles et plus encore. Des dates supplémentaires seront annoncées. Trouvez l’itinéraire actuel ci-dessous et prenez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Rick Ross a récemment partagé une nouvelle chanson avec Dwyane Wade et Raphael Saadiq intitulée “Season Ticket Holder”. Le dernier album studio de Ross était Port of Miami 2 en 2019.

Découvrez où le LP 2012 de Rick Ross Rich Forever a atterri sur la liste de Pitchfork «Les 200 meilleurs albums des années 2010».

Nourrir le Streetz Tour 2020: Living Legendz Edition

04-24 Atlanta, GA – State Farm Arena $

05-02 Greensboro, NC – Greensboro Coliseum $

05-09 Houston, TX – Toyota Center

05-15 Brooklyn, NY – Barclay’s Center

05-22 Los Angeles, CA – Le Forum

05-24 Oakland, Californie – Oakland Arena

05-30 Chicago, IL – Wintrust Arena

$ avec 2 Chainz

