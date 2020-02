Rick Ross fait équipe avec Dwyane Wade et Raphael Saadiq pour une nouvelle chanson: écouter

Rick Ross a recruté Raphael Saadiq et l’ancien gardien de tir des Miami Heat Dwayne Wade pour un nouveau titre intitulé “Season Ticket Holder”. Udonis Haslem, l’attaquant du Heat, fait également son apparition. Écoutez ci-dessous.

“Season Ticket Holder” arrive dans le sillage du All Star Weekend annuel de la NBA, où Chance the Rapper et Common ont dirigé des équipes dans un match de charité et ont joué au spectacle de la mi-temps. Après une grave crise de santé l’année dernière, Ross a publié Port of Miami 2, a fait une apparition sur Drake «Money in the Grave» et a publié ses mémoires Hurricanes. Il a clôturé 2019 en rejoignant Travis Barker et Lil Wayne sur le morceau «Gimme Brain». Saadiq a sorti son deuxième album Jimmy Lee en septembre, huit ans après son album Stone Rollin ’de 2011.

Regardez Rick Ross sur «Over / Under» de Pitchfork:

.