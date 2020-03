Rico Nasty partage une vidéo pour la nouvelle chanson «Lightning»: Regardez

Rico Nasty a sorti un nouveau single, “Lightning”. La piste produite par Internet Money est livrée avec une vidéo réalisée par Robert Henry, Nate P et Anthony Brown, qui présente des écouteurs polychromes Rico arborant des fanfaronnades dans une Tesla. Découvrez-le ci-dessous.

La dernière version de Rico était Anger Management 2019 avec Kenny Beats. Le mois dernier, elle a fait équipe avec Boys Noize pour «Girl Crush» et a rejoint Charli XCX et Kero Kero Bonito sur le remix officiel pour la «sonnerie» de 100 gecs. Plus tôt cette année, elle a partagé «IDGAF».

Lisez à propos de «Rico Nasty et l’importance de la colère des femmes noires» sur le terrain, et «Comment le rappeur de Rico Nasty, Churchgoing Mom et Bossy Son aident à façonner sa musique» sur Levels.

