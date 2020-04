Rico Nasty partage une vidéo pour la nouvelle chanson «Popstar»: Regardez

Rico Nasty a partagé un tout nouveau morceau appelé “Popstar”. Le dernier single du rappeur a également reçu un clip pop-art coloré (réalisé par Jayson Joyride). Découvrez-le ci-dessous.

“Popstar” suit le single de Rico “Lightning” de mars, produit par Internet Money et débarqué avec son propre visuel réalisé par Robert Henry, Nate P et Anthony Brown.

Le dernier album de Rico Nasty était Anger Management 2019 avec Kenny Beats. Plus tôt cette année, elle a sauté sur des pistes avec Charli XCX et 100 gecs («ringtone (remix)») et Boys Noize («Girl Crush»).

Lisez «Rico Nasty et l’importance de la colère des femmes noires dans le rap» sur Levels.

