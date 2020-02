Rico Nasty rejoint Boys Noize sur la nouvelle chanson «Girl Crush»: écouter

L’artiste, DJ et producteur germano-irakien Boys Noize a sorti un nouveau single double face A. La première chanson, «Girl Crush», présente Rico Nasty. Regardez ci-dessous la vidéo de “Girl Crush” et de Boys Noize “Buchla 100”.

À la fin de l’année dernière, Rico a sorti une nouvelle chanson intitulée «Hard» et a promis qu’un nouvel album arriverait en 2020. Le mois dernier, elle a abandonné le nouveau morceau «IDGAF».

Boys Noize a publié plusieurs collaborations avec Skrillex en 2019, notamment «Turn Off the Lights» et Ty Dolla $ ign avec «Midnight Hour». Il est également apparu sur des morceaux avec Frank Ocean («DHL»), Francis and the Lights (« Why Not ») et A $ AP Rocky (« Babushka Boi »).

